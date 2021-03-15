Правительство Ставрополья отправлено в отставку после ареста Золотарева

15 марта 2021, 11:23

Губернатор Ставропольского края объявил об отставке краевого правительства в связи с арестом зампредседателя кабмина Александра Золотарева, подозреваемого в получении взяток. Каждый кандидат на место в новом составе правительства пройдет антикоррупционную проверку, пообещал Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта суд в Ставрополе постановил заключить под стражу на два месяца зампредседателя краевого правительства Александра Золотарева, задержанного 12 марта по подозрению в получении взяток на 63 миллиона рублей.

По версии следствия, в декабре 2017 года Александр Золотарев вместе с Алексеем Когарлыцким, исполнявшим тогда обязанности замминистра строительства и архитектуры края, получили взятку в 2,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве по госконтракту корпуса краевой детской больницы, в 2018 году - 15,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве корпуса краевого кардиодиспансера, а в 2019 году - более 45 миллионов рублей за покровительство при строительстве корпуса краевого онкодиспансера. Все эти взятки чиновники получили от представителя одной и той же компании, считают следователи.

Об отставке краевого правительства губернатор Владимир Владимиров сообщил сегодня на своей странице в Instagram. "Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками И.О.", - написал глава региона.

Он пояснил, что это решение связано с задержанием зампредседателя правительства. "Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. [...] Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами", - сообщил Владимиров.

Напомним, что предполагаемый сообщник Золотарева, министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий был арестован в ноябре 2019 года. К июлю 2020 года в отношении него было возбуждено шесть уголовных дел о получении взяток и превышении полномочий. 3 февраля стало известно о седьмом уголовном деле Алексея Когарлыцкого. По версии следствия, он получил миллион рублей за решение вопроса о строительстве офисного здания.