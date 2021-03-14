Зампред правительства Ставрополья арестован по делу о взятках

14 марта 2021, 16:30

Суд постановил заключить под стражу на два месяца зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, подозреваемого в получении от коммерческой фирмы 63 миллионов рублей за покровительство при строительстве медучреждений по госконтракту.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта стало известно о задержании зампредседателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, подозреваемого в получении многомиллионных взяток.

По версии следствия, в декабре 2017 года Александр Золотарев вместе с Алексеем Когарлыцким, исполнявшим тогда обязанности замминистра строительства и архитектуры края, получили взятку в 2,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве по госконтракту корпуса краевой детской больницы, в 2018 году - 15,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве корпуса краевого кардиодиспансера, а в 2019 году - более 45 миллионов рублей за покровительство при строительстве корпуса краевого онкодиспансера. Все эти взятки чиновники получили от представителя одной и той же коммерческой компании, считают следователи.

Суд Промышленного района Ставрополя сегодня удовлетворил ходатайство следователя и избрал Золотареву меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба управления СКР по Ставропольскому краю.

Золотарев пока остается в статусе подозреваемого по делу о получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), следует из публикации на сайте ведомства.

Часть 6 статьи 290 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Александр Золотарев арестован на два месяца, до 12 мая, сообщает ТАСС.

Напомним, что предполагаемый сообщник Золотарева, министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий был арестован в ноябре 2019 года. К июлю 2020 года в отношении него было возбуждено шесть уголовных дел о взяточничестве и превышении полномочий. 3 февраля стало известно о седьмом уголовном деле Когарлыцкого. По версии следствия, чиновник получил миллион рублей за решение вопроса о строительстве офисного здания.