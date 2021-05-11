Суд отказался дать Кочаряну отсрочку для подготовки к выборам

11 мая 2021, 13:45

Суд в Ереване не удовлетворил просьбу защиты второго президента Армении отменить заседания на время подготовки Роберта Кочаряна к намеченным на 20 июня парламентским выборам. Следующее заседание по уголовному делу Кочаряна пройдет 25 мая, решила судья.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавил новый предвыборный блок "Армения", в который вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн".

Роберт Кочарян проходит обвиняемым по делу об отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки. 29 мая 2020 года Административный суд Армении удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы до окончания пандемии коронавируса он оставался в медцентре, а в июне 2020 года Кочарян освобожден под залог. Обвинение в августе 2020 года заявило о намеренном затягивании процесса.

На заседании суда по делу Роберта Кочаряна его адвокат Арам Вардеванян попросил суд пересмотреть график заседаний и назначить следующее заседание не раньше 20 июня. Он пояснил, что на эту дату назначены парламентские выборы, в которых будет участвовать Кочарян.

"Все участники выборов должны иметь равные условия конкуренции. И поскольку по данному делу у нас нет потерпевших, на первый план выдвигается право людей на участие в выборах. Мой подзащитный должен иметь возможность участвовать в предвыборной кампании, так как имеет право на избрание", - сказал Вардеванян.

По его словам, Кочарян возглавляет предвыборный список, и в ходе агиткампании у него могут возникнуть накладки из-за судебных заседаний, сообщает сегодня "Sputnik Армения".

18 марта Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент планируется провести 20 июня. 25 апреля он ушел в отставку, но продолжил исполнять обязанности главы правительства. Согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты должны были дважды отклонить кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. 3 мая и 10 мая парламент отклонил кандидатуру Пашиняна, после чего был распущен, а президент Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов на 20 июня.

В свою очередь прокурор заявил, что избирательный процесс не может быть помехой для судебных заседаний, и наоборот. Судья Анна Данибекян согласилась с доводами обвинения и не удовлетворила ходатайство защиты, пишет издание.

Кроме того, Анна Данибекян сообщила, что на следующей неделе будет участвовать в курсах переподготовки судей, поэтому сегодняшнее заседание переносится. Защита Кочаряна не представила обоснованные аргументы в ходатайстве, добавила она, назначив следующее заседание на 13.00 (12.00 мск) 25 мая, информирует News.am.

Напомним, Кочарян также обвинялся по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. 26 марта Конституционный суд Армении признал антиконституционным обвинение Кочаряна и других фигурантов дела по статье о свержении конституционного строя, и 6 апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование обвиняемых в связи с отсутствием факта преступления.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

На "Кавказском узле" размещена также биография Роберта Кочаряна.