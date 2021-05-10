Спасатели направлены в село на Ставрополье после прорыва дамбы

10 мая 2021, 22:25

Уровень воды в реке, протекающий по селу Чернолесскому в Ставропольском крае, повысился после прорыва дамбы на пруду. Местные власти объявили режим повышенной готовности.

Прорыв дамбы на пруду произошел в северо-западной части села Чернолесского. Решением главы Новоселицкого муниципального округа, в который входит село, на территории населенного пункта введен режим повышенной готовности территориального звена.

«Данная ситуация не угрожает подтоплением жилой зоны и находится на контроле администрации. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг уровня воды в реке [Томузловка]. Он не критичен. Организовано оповещение жителей о соблюдении спокойствия и соблюдению мер предосторожности», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС, которое цитирует ГТРК «Ставрополье».

В МЧС также сообщили, что специалисты восстанавливают поврежденную дамбу. "На данный момент дамбу, которую прорвало, засыпают, работают специалисты дорожного ремонтно-строительного управления", - приводит информацию МЧС РИА Новости, добавляя при этом, что с 15.30 мск в здании администрации села Чернолесского развернут оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям.

Река Томузловка, согласно данным сервиса «Яндекс-карты», протекает через все село Чернолесское. Расстояние от пруда, на котором прорвало дамбу, до жилой зоны, составляет немногим более 100 метров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2014 года из-за прорыва дамбы искусственного пруда на хуторе Сухая Падина Минераловодского района Ставропольского края пострадали местные жители, здесь было подтоплено 20 частных домовладений.