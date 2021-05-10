Армянский солдат арестован по делу о смерти сослуживца

10 мая 2021, 17:28

Солдату-срочнику предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с оружием, приведшем к смерти военнослужащего в одной из воинских частей Армении.

Как писал "Кавказский узел", рядовой Артем Мелконян погиб на боевой позиции от выстрела. Ведется расследование уголовного дела о неосторожном обращении с оружием.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте солдата-срочника в рамках уголовного дела о смерти на боевой позиции его сослуживца Артема Мелконяна, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета..

Военнослужащий обвинен в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть по неосторожности (часть 3 статья 373 Уголовного кодекса Армении), проинформировало сегодня News.Am со ссылкой на следствие.

Часть 3 статьи 373 Уголовного кодекса Армении предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого или его официальных представителей относительно избрания меры пресечения не поступало.