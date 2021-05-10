10 мая 2021, 17:28

Армянский солдат арестован по делу о смерти сослуживца

Солдату-срочнику предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с оружием, приведшем к смерти военнослужащего в одной из воинских частей Армении.

Как писал "Кавказский узел", рядовой Артем Мелконян погиб на боевой позиции от выстрела. Ведется расследование уголовного дела о неосторожном обращении с оружием.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте солдата-срочника в рамках уголовного дела о смерти на боевой позиции его сослуживца Артема Мелконяна, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета..

Военнослужащий обвинен в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть по неосторожности (часть 3 статья 373 Уголовного кодекса Армении), проинформировало сегодня News.Am со ссылкой на следствие. 

Часть 3 статьи 373 Уголовного кодекса Армении предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. 

Комментариев от обвиняемого или его официальных представителей относительно избрания меры пресечения не поступало.

Примечание:

"Солдат задержан по делу о гибели военного в Нагорном Карабахе", "Новый министр обороны Нагорного Карабаха назначен после гибели нескольких военных", "Поиски тел погибших в Нагорном Карабахе приостановлены".

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