10 мая 2021, 17:28
Армянский солдат арестован по делу о смерти сослуживца
Солдату-срочнику предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с оружием, приведшем к смерти военнослужащего в одной из воинских частей Армении.
Как писал "Кавказский узел", рядовой Артем Мелконян погиб на боевой позиции от выстрела. Ведется расследование уголовного дела о неосторожном обращении с оружием.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте солдата-срочника в рамках уголовного дела о смерти на боевой позиции его сослуживца Артема Мелконяна, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета..
Военнослужащий обвинен в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть по неосторожности (часть 3 статья 373 Уголовного кодекса Армении), проинформировало сегодня News.Am со ссылкой на следствие.
Часть 3 статьи 373 Уголовного кодекса Армении предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Комментариев от обвиняемого или его официальных представителей относительно избрания меры пресечения не поступало.
"Солдат задержан по делу о гибели военного в Нагорном Карабахе", "Новый министр обороны Нагорного Карабаха назначен после гибели нескольких военных", "Поиски тел погибших в Нагорном Карабахе приостановлены".
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