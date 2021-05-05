Военнослужащий погиб в Армении

05 мая 2021, 17:07

Рядовой Артем Мелконян погиб на боевой позиции от выстрела сослуживца, сообщило сегодня Минобороны Армении. Ведется расследование уголовного дела о неосторожном обращении с оружием.

Солдат, призванный на службу в 2020 году, получил смертельное ранение на дежурстве.

4 мая около 20:00 на боевой позиции одной из воинских частей, расположенных в южном направлении, военнослужащий срочной службы, рядовой Артем Мелконян (2002 года рождения) во время дежурства получил смертельное огнестрельное ранение. Выстрел произошел из-за нарушения сослуживцем правил обращения с оружием, сообщило сегодня АМИ "Новости Армения" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Солдат был ранен в голову, сообщило сегодня издание News.Am.

Главное военное следственное управление Следственного комитета Армении начало расследование уголовного дела о неосторожном обращении с оружием, повлекшем смерть человека, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на ведомство.

Часть 3 статьи 373 Уголовного кодекса Армении предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля стало известно о гибели солдата-срочника Нарека Хачатряна, тело которого нашли повешенным на дереве.