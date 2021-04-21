21 апреля 2021, 05:23

Солдат погиб в Армении

Военнослужащий срочной службы Нарек Хачатрян найден мертвым в одной из воинских частей, сообщило Минобороны Армении.

По данным военного ведомства, инцидент произошел 20 апреля в воинской части, расположенной на южном направлении.

Тело солдата-срочника Нарека Хачатряна было обнаружено повешенным на дереве, сообщила со ссылкой на Минобороны Армении Panorama.am.

Он был призван областным военным комиссариатом Арагацотнской области в этом году, привел сообщение ведомства "Спутник-Армения".

По данным прокуратуры Армении, в 2019 году покончили с собой семь солдат армий Армении и Нагорного Карабаха. Армянские парламентарии инициировали ужесточение наказания за доведение военнослужащих до суицида.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2020 года рядовой Армии обороны Нагорного Карабаха был найден мертвым на боевом посту. Следствие было начато по статье о доведении до самоубийства. 

Примечание:

"Солдат задержан по делу о гибели военного в Нагорном Карабахе", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта".

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