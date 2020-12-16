Солдат погиб в Нагорном Карабахе

16 декабря 2020, 21:44

Рядовой Армии обороны Нагорного Карабаха найден мертвым на боевом посту. Следствие начато по статье о доведении до самоубийства.

По данным военного ведомства, 18-летний рядовой Ваге Бабаян был найден мертвым 15 декабря около 14.00 по местному времени (13.00 мск).

Его тело с огнестрельным ранением в челюсть обнаружили на боевой позиции одной из воинских частей, расположенной в северо-восточном направлении, сообщили сегодня со ссылкой на Армию обороны Нагорного Карабаха "Новости-Армения".

Дело расследуется по статье о доведении военнослужащего до самоубийства по неосторожности (части 3 статьи 360.1), привел сообщение Следственного комитета Армении "Спутник-Армения".

21 января, депутаты парламента Армении единогласно приняли законопроект, согласно которому Уголовный кодекс страны дополняется особой статьей о доведении до самоубийства в армии. Если по уже имеющейся в УК статье о доведении до самоубийства виновному грозит до пяти лет заключения, то за то же преступление в армии предусматривается до 14 лет лишения свободы. По данным прокуратуры Армении, в 2019 году покончили с собой семь солдат армий Армении и Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что в 10 мая солдат-срочник Армии обороны Нагорного Карабаха Сасун Маргарян погиб от огнестрельного ранения. По делу о его смерти были задержаны двое военнослужащих, следствие велось по статьям о нарушении уставных отношений и доведении до самоубийства.