13 мая 2020, 18:38

Задержаны два сослуживца погибшего в Нагорном Карабахе солдата

Двое военнослужащих задержаны по делу о смерти солдата-срочника Сасуна Маргаряна. Следствие ведется по статьям о нарушении уставных отношений и доведении до самоубийства.

Как писал "Кавказский узел", солдат-срочник Армии обороны Нагорного Карабаха Сасун Маргарян, 2001 г.р., погиб от огнестрельного ранения. Инцидент, по данным военного ведомства, произошел 10 мая около 18.25 по местному времени.

Лейтенант и младший сержант задержаны по делу о смерти солдата-срочника Сасуна Маргаряна на боевом посту в Нагорном КарабахеЛейтенант задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели Сасуна Маргаряна по статье 358.1 (совершение насильственных действий или угроза их совершения в отношении подчиненного) УК Армении, приводит сообщение Специальной следственной службы Армении "Sputnik Армения".

Младший сержант задержан по подозрению в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, доведении военнослужащего до самоубийства по неосторожности во время несения боевого дежурства или на боевой службе и в совершении насильственных действий или угрозе их совершения в отношении подчиненного, говорится в сообщении "Арменпресс".

После обострения ситуации в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

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