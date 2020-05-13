Задержаны два сослуживца погибшего в Нагорном Карабахе солдата

13 мая 2020, 18:38

Двое военнослужащих задержаны по делу о смерти солдата-срочника Сасуна Маргаряна. Следствие ведется по статьям о нарушении уставных отношений и доведении до самоубийства.

Как писал "Кавказский узел", солдат-срочник Армии обороны Нагорного Карабаха Сасун Маргарян, 2001 г.р., погиб от огнестрельного ранения. Инцидент, по данным военного ведомства, произошел 10 мая около 18.25 по местному времени.

Лейтенант и младший сержант задержаны по делу о смерти солдата-срочника Сасуна Маргаряна на боевом посту в Нагорном Карабахе. Лейтенант задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели Сасуна Маргаряна по статье 358.1 (совершение насильственных действий или угроза их совершения в отношении подчиненного) УК Армении, приводит сообщение Специальной следственной службы Армении "Sputnik Армения".

Младший сержант задержан по подозрению в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, доведении военнослужащего до самоубийства по неосторожности во время несения боевого дежурства или на боевой службе и в совершении насильственных действий или угрозе их совершения в отношении подчиненного, говорится в сообщении "Арменпресс".

После обострения ситуации в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" " Карабах: два года спустя после четырехдневной войны ". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" " Карабах после перемирия – два года войны ". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет .