Погиб солдат Армии обороны Нагорного Карабаха

11 мая 2020, 01:30

В Нагорном Карабахе от огнестрельного ранения погиб солдат Сасун Маргарян.

Инцидент, по данным военного ведомства, произошел 10 мая около 18.25 по местному времени.

«На боевом посту в одном из воинских подразделений, расположенных в восточном направлении Армии обороны, при невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил Сасун Суренович Маргарян, 2001 года рождения», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха (перевод корреспондента "Кавказского узла").

В ведомстве отметили, что обстоятельства инцидента будут выясняться во время расследования.

После обострения ситуации в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".