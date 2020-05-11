Оружие и обмундирование. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

11 мая 2020, 01:30

Погиб солдат Армии обороны Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе от огнестрельного ранения погиб солдат Сасун Маргарян. 

Инцидент, по данным военного ведомства, произошел 10 мая около 18.25 по местному времени.

«На боевом посту в одном из воинских подразделений, расположенных в восточном направлении Армии обороны, при невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил Сасун Суренович Маргарян, 2001 года рождения», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха (перевод корреспондента "Кавказского узла").

В ведомстве отметили, что обстоятельства инцидента будут выясняться во время расследования.

После обострения ситуации  в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат задержан по делу о гибели военного в Нагорном Карабахе", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 мая 2020, 00:44

11 мая 2020, 00:27

11 мая 2020, 00:18

10 мая 2020, 23:59

10 мая 2020, 23:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи