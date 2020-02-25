25 февраля 2020, 05:49

Новый министр обороны Нагорного Карабаха назначен после гибели нескольких военных

После нескольких случаев гибели военнослужащих в Нагорном Карабахе министр обороны Карен Абрамян был уволен с поста. Новым министром назначен Джалал Арутюнян.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля на оборонительном участке одной из воинских частей в Нагорном Карабахе, расположенной в восточном направлении, погиб военнослужащий по контракту Айк Асрян. Ранее, 24 января "при невыясненных обстоятельствах" в одной из воинских частей погибли рядовые Генри-Айк Закарян и Армен Месропян, а 12 февраля также "при невыясненных обстоятельствах" были смертельно ранены солдаты Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.

24 февраля президент Нагорного Карабаха Бако Саакян подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Карен Абрамян был освобожден от должности министра обороны - командующего Армией обороны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Нагорного Карабаха.

«Другим указом президента генерал-майор Джалал Арутюнян назначен министром обороны - командующим Армией обороны, будучи освобожденным от должности первого заместителя командующего Армией обороны Республики Арцах (Нагорный Карабах) - начальника штаба», - также говорится в сообщении, распространенном пресс-службой аппарата президента Нагорного Карабаха.

На сайте Министерства обороны Нагорного Карабаха опубликована биография Джалала Арутюняна. Он родился в 1974 году в селе Бадара Аскеранского района. В 1992-1994 годах участвовал в военных действиях в Первой карабахской войне. Окончил в 1995 году Арцахский государственный университет в Степанакерте. В 1999  был принят в Российскую военную академию Министерства обороны, окончил ее с красным дипломом. С 1992 по 2016 годы занимал различные командные посты в воинских частях Армии обороны. В декабре 2018 года был назначен первым заместителем начальника штаба Армии обороны, а в июле 2019 года ему было присвоено звание генерал-майора.

С начала 2020 года в воинских частях вооруженных сил Нагорного Карабаха и Армении погибли 13 военнослужащих. Четверо из них погибли в результате несчастных случаев, четверо - от болезней, по пяти остальным случаям ведется следствие. По факту смерти троих военных возбуждены уголовные дела по статье "доведение до самоубийства". В связи с этими инцидентами в отставку отправлены начальник Военной полиции Армении Артур Багдасарян и глава управления ВС по морально-психологическому обеспечению Алексан Алексанян, пишет 24 февраля "Спутник-Армения".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 февраля 2020, 07:06

25 февраля 2020, 06:41

  • Сослану Созанову предъявлено обвинение в покушении на убийство

    Бывший зампрокурора Пригородного района Северной Осетии Сослан Созанов, который в прошлом году был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве денег, также обвинен в покушении на убийство, незаконном обороте оружия и порче чужого имущества.

25 февраля 2020, 05:15

  • Чеченцы-аккинцы обвинили власти Дагестана в препятствиях их реабилитации

    Руководство Дагестана уходит от решения вопроса по восстановлению Ауховского района, а принятая в республике программа предусматривает лишь техническую часть по переселению лакцев, заявляют активисты из числа чеченцев-аккинцев. Журналисты поспорили о возможности притязаний Чечни на Ауховский район в будущем.

25 февраля 2020, 04:16

25 февраля 2020, 03:17

  • Мать Гаджиева пожаловалась на отказ в свиданиях с сыном

    Восемь человек стали участниками очередной серии пикетов в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Следствие не разрешает свидания с Гаджиевым, ссылаясь на комментарии его родных в соцсетях, пожаловалась мать журналиста Загидат Алиева.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи