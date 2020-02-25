Новый министр обороны Нагорного Карабаха назначен после гибели нескольких военных

25 февраля 2020, 05:49

После нескольких случаев гибели военнослужащих в Нагорном Карабахе министр обороны Карен Абрамян был уволен с поста. Новым министром назначен Джалал Арутюнян.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля на оборонительном участке одной из воинских частей в Нагорном Карабахе, расположенной в восточном направлении, погиб военнослужащий по контракту Айк Асрян. Ранее, 24 января "при невыясненных обстоятельствах" в одной из воинских частей погибли рядовые Генри-Айк Закарян и Армен Месропян, а 12 февраля также "при невыясненных обстоятельствах" были смертельно ранены солдаты Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.

24 февраля президент Нагорного Карабаха Бако Саакян подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Карен Абрамян был освобожден от должности министра обороны - командующего Армией обороны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Нагорного Карабаха.

«Другим указом президента генерал-майор Джалал Арутюнян назначен министром обороны - командующим Армией обороны, будучи освобожденным от должности первого заместителя командующего Армией обороны Республики Арцах (Нагорный Карабах) - начальника штаба», - также говорится в сообщении, распространенном пресс-службой аппарата президента Нагорного Карабаха.

На сайте Министерства обороны Нагорного Карабаха опубликована биография Джалала Арутюняна. Он родился в 1974 году в селе Бадара Аскеранского района. В 1992-1994 годах участвовал в военных действиях в Первой карабахской войне. Окончил в 1995 году Арцахский государственный университет в Степанакерте. В 1999 был принят в Российскую военную академию Министерства обороны, окончил ее с красным дипломом. С 1992 по 2016 годы занимал различные командные посты в воинских частях Армии обороны. В декабре 2018 года был назначен первым заместителем начальника штаба Армии обороны, а в июле 2019 года ему было присвоено звание генерал-майора.

С начала 2020 года в воинских частях вооруженных сил Нагорного Карабаха и Армении погибли 13 военнослужащих. Четверо из них погибли в результате несчастных случаев, четверо - от болезней, по пяти остальным случаям ведется следствие. По факту смерти троих военных возбуждены уголовные дела по статье "доведение до самоубийства". В связи с этими инцидентами в отставку отправлены начальник Военной полиции Армении Артур Багдасарян и глава управления ВС по морально-психологическому обеспечению Алексан Алексанян, пишет 24 февраля "Спутник-Армения".