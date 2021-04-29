Оппозиция начала акцию протеста в Степанакерте. 29 апреля 2021 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

29 апреля 2021, 17:31

Активисты потребовали от властей Нагорного Карабаха отчета о кредитах чиновникам

Президент Араик Арутюнян должен лично пояснить информацию о крупных кредитах, полученных чиновниками и олигархами под государственные гарантии, заявили участники акции в Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", активисты оппозиционного движения "Мое право" 25 марта перекрыли в Степанакерте дорогу, требуя решить вопрос размещения беженцев с территорий, перешедших под контроль Азербайджана. Для этого протестующие предложили использовать особняки олигархов, построенные на "коррупционные доходы". Они потребовали принять закон о конфискации незаконно нажитого имущества и озвучить сроки подготовки законопроекта. 9 апреля Минюст Нагорного Карабаха отчитался о подготовке закона, однако активисты заявили о намерении возобновить протесты с требованием решить проблемы вынужденных переселенцев.

Вынужденным переселенцам сложно найти съемное жилье или место в гостинице в Степанакерте, кроме того, не все могут доказать право на получение социальной помощи, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" беженцы. В числе своих проблем они назвали отсутствие работы и денег.

Сегодня активисты перекрыли улицу Вазгена Саргсяна в Степанакерте. Лидер движения "Мое право" Артур Осипян пояснил, что активисты добиваются от президента отчета о кредитах чиновникам.

Оппозиция начала акцию протеста в Степанакерте. 29 апреля 2021 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла""За последние годы более 95 миллиарда драмов (около 182,5 миллиона долларов. - Прим. "Кавказского узла") были предоставлены банковские кредиты под государственные гарантии узкому кругу чиновников и олигархов. Соответственно, в случае невыплат, выплачиваться кредиты будут из госбюджета, то есть за счет народа. Потому мы требуем, чтобы президент появился и дал нам пояснения. Нам надо прекратить подобные действия властей. Люди должны знать, как тратятся эти деньги", - процитировал Осипяна корреспондент "Кавказского узла".

Глава движения подчеркнул, что если Араик Арутюнян не появится, "это станет ярким свидетельством того, что Арутюнян является частью этой коррупционной системы".

На акции, по данным организаторов, собрались около 200 человек. "Арутюнян должен отчитаться о том, как распределяется бюджетные средстве, какие и кому предоставляют финансы инвестиционные фонды, которые также финансируются бюджетом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Авет Аветисян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. 

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Президент Армении попросил генсека ООН содействовать возвращению пленных", "Азербайджан обвинил армянских военных в стрельбе по пограничникам", "JAMnews рассказал о проблемах жителей Шурнуха близ границы с Азербайджаном".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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