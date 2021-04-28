Беженцы в Нагорном Карабахе пожаловались на трудности с получением жилья

28 апреля 2021, 09:55

Власти Нагорного Карабаха в сроки выделяют временное жилье беженцам из отошедших к Азербайджану территорий, однако затягивают с предоставлением постоянного жилья, пожаловались беженцы. Оппозиция в Нагорном Карабахе заявила о намерении возобновить протесты с требованием решить проблемы вынужденных переселенцев.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты оппозиционного движения "Мое право" 25 марта перекрыли в Степанакерте дорогу, требуя решить вопрос размещения беженцев с территорий, перешедших под контроль Азербайджана. Для этого протестующие предложили использовать особняки олигархов, построенные на "коррупционные доходы". Они потребовали принять закон о конфискации незаконно нажитого имущества и озвучить сроки подготовки законопроекта. После переговоров с властями активисты согласились дать им две недели на подготовку закона о конфискации незаконно нажитого имущества. 9 апреля Минюст Нагорного Карабаха отчитался о подготовке законопроекта о предоставлении временного жилья семьям вынужденных переселенцев

Вынужденным переселенцам сложно найти съемное жилье или место в гостинице в Степанакерте, кроме того, не все могут доказать право на получение социальной помощи, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" беженцы. В числе своих проблем они назвали отсутствие работы и денег.

Вынужденные переселенцы указали на отсутствие постоянного дохода

Семья беженки Розы до войны проживала в Кашатагском районе, где занималась в основном садоводством. Во время сдачи района Азербайджану, согласно трехстороннему договору о перемирии, семья Розы переселилась в село Бадара Аскеранского района (занимает территорию Ходжалинского и часть Агдамского районов Азербайджана, – Прим. "Кавказского узла"). Здесь семье Розы предоставили временное жилье и необходимую мебель и бытовую технику. Женщина рассказала, что довольна, всеми условиями, но единственное что она хотела бы еще получить, это небольшой земельный участок.

"Моя семья более 25 лет занимается земледелием и садоводством. Это был наш источник дохода, обеспечивающий все семью. Теперь мы все потеряли и живем на социальные выплаты, предоставляемые правительством. Мы все соцвыплаты получаем, но я считаю, что людям надо работать, чем-то заниматься. Сидеть без дела невозможно. На днях была у главы общины, он обещал поговорить с местными жителями, может кто-то согласиться выделить нам часть своего земельного участка", – рассказала Роза корреспонденту "Кавказского узла".

Также временно проживает в одной из гостиниц Степанакерта пенсионерка, вдова Эльмира из Гадрутского района (включен в состав Ходжавендского района, – Прим. "Кавказского узла"). Она рассказала, что ее семья, дочери и внуки, во время войны были эвакуированы в Армению. Мужчины из семьи остались воевать. Семья потеряла все имущество, во время эвакуации под обстрелами, удалось захватить документы и некоторую одежду для детей. Вернулись в конце декабря, и их распределили по гостиницам.

Условия в гостинице хорошие, но очень хочется вернуться в свой дом, чтобы как и раньше вся семья собралась вместе, отметила Эльмира. "Я не могу смириться с сегодняшней реальностью", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, если возвращение в свой район невозможно, то она согласна, если ее семье власти предоставят жилой дом, но с приусадебным участком, чтобы можно было заниматься земледелием. "По программе господдержки, мы получили по 300 тысяч драмов (около 575 долларов, – Прим "Кавказского узла") и по 68 тысяч драмов (около 130 долларов, – Прим. "Кавказского узла"), а еще Международный Комитет Красного Креста несколько раз предоставлял продуктовую помощь", – добавила пенсионерка.

Мать троих детей Светлана Хачатрян также проживает в одной из гостиниц Степанакерта. Хачатрян беженка из Сумгаита, покинувшая его в 1988 году. Во время войны, как работник социальной службы, при обстрелах Шуши (азербайджанское название – Шуша, – Прим. "Кавказского узла"). По словам Хачатрян, она занималась размещением людей по убежищам, доставляла воду и продукты, обеспечивала их безопасное передвижение. Город Шуши покинула в последние дни войны, оставив все имущество. Из Еревана в Степанакерт с детьми вернулась в начале декабря. В гостинице созданы все бытовые условия для беженцев, однако хочется иметь свою собственную квартиру и власти обещали предоставить ее. Семья Хачатрян все финансовые выплаты, предусмотренные по программе господдержки, получает, рассказала беженка корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция в Нагорном Карабахе потребовал отчета о расходовании бюджета

Лидер движения "Мое право" Артур Осипян отметил, что вечером 29 апреля, активисты намерены провести акцию на улице Вазгена Саргсяна, 25. "Наша борьба с коррупционной системой продолжается и у нас есть вопросы к [президенту Нагорного Карабаха] Араику Арутюняну", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Арутюняна сейчас нет в Нагорном Карабахе, он вернется 28 апреля, пояснил активист. "Вот тогда наше движение перейдет к конкретным действиям, уличным акциям и потребует ответы от Арутюняна, относительно распределения бюджетных денег, на которые власти также обязаны ответить", –- заявил Осипян.

Требованием активистов остается отчет властей перед обществом, как тратятся деньги, в особенности крупные финансовые средства, предоставляемые частным лицам, организациям, предприятиям или производствам, пояснил он. "Мы требуем, чтобы нам ответили на все наши письма-запросы в правительство – данные о лицах, которым были выданы крупные кредиты и субсидии из государственного бюджета или фонды, финансируемые государством", – подчеркнул он.

Обществу должна быть доступна информация о том, куда идут бюджетные деньги, заявил Осипян. По его мнению, "коррупционная система властей за последние 30 лет стала причиной поражения в войне 2020 года", и "власти продолжают ту же политику, а это значит, что ничего хорошего нас не ожидает, потому надо сделать все, что искоренить коррупцию".

"Мы понимаем , что законопроект о незаконно нажитом имуществе – это целый пакет и он требует долгого времени для подготовки, поэтому правительство на первом этапе одобрило проект о предоставлении временного жилья беженцам в пустующих домах и квартирах", – подчеркнул активист.

Власти должны предоставить жилье всем беженцам добавил он. "Чтобы все пустующие дома и квартиры были временно предоставлены семьям беженцев, до тех пор, пока для них не построят новое жилье. Чтоб были механизмы оплаты за съемное жилье и в гостиницах были урегулированы, и владельцы не могли бы увеличивать. Именно этот законопроект уже одобрен правительством и на днях, как нам сказали, будет представлен в Национальное собрание", – сказал Осипян.

Он отметил, что в случае принятия этого закона, до 400 семей беженцев будут обеспечены временным жильем. Относительно законопроекта о незаконно нажитом имуществе, Осипян заявил, что Минюст занимается этим. "Мы понимаем, что нужно время, чтоб этот закон не имел лазеек, и мы даем это время", – пояснил оппозиционер.

Власти Нагорного Карабаха рапортовали о строительстве жилья для беженцев

После войны 2020 года до 40 тысяч человек стали беженцами, в Нагорном Карабахе находятся половина из них, остальные в Армении. Временным жильем обеспечены до 3 тысяч семей, а в гостиницах и гостевых размещены до 1200 человек. Остальные семьи снимают съемное жилье, часть платы компенсируется государством – от 30 до 80 тысяч драмов, в зависимости от количества комнат, сообщил начальник отдела по связям с общественностью министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха Ваче Варданян.

"В рамках жилищной кампании в Арцахе (Нагорный Карабах), министерство территориального управления и инфраструктуры собирает данные о гражданах, квартиры и дома которых остались под контролем Азербайджана после войны. Бенефициарами могут стать граждане, которые готовы продолжить жить в Арцахе", - сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

В Степанакерте начато строительство нового 157-квартирного здания, идут строительные работы 191-квартирного жилого комплекса в квартале Арцах, 70-квартирного здания на улице Кнунянц, 171-квартирного многоэтажного здания на улице Вардана Мамиконяна и 218-квартирного квартала на улице Тиграна Меца. Через несколько месяцев сдадут в эксплуатацию 59-квартирный дом на улице Аракеляна, 108-квартирное здание и новый жилой квартал из 153 квартир на улице Туманяна. В Степанакерте квартиру будет предоставлены горским беженцам, из Шуши и Гадрута, и отдельным социальным категориям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства градостроительства Нагорного Карабаха.

Строительство жилых кварталов ведется и в районах. В селе Варанда жилой квартал с 100 частными домами, 150 домов в общине Астхашен, в селе Акнаберд - 100 частных домов, в городе Аскеран – многоквартирные дома на 246 квартир, в Мартуни – 130, добавил он.

"В результате реконструкции старого и бесхозного жилого фонда в населенных пунктах, подконтрольных Арцаху, велись ремонтные работы в более чем 360 домах, и уже более 100 отремонтированных предоставлены семьям вынужденных переселенцев", – добавил он.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее с информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".