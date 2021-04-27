Огтай Гюльалыев столкнулся с угрозой остаться без присмотра медсестер

27 апреля 2021, 12:00

Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев идет на поправку после операций в Турции, но по-прежнему нуждается в постоянном уходе, сообщил его сын. По его словам, ухаживающим за отцом медсестрам не выплачивают зарплату, и Гюльалыев рискует остаться без их помощи.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2019 года главу общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева, который провел пресс-конференцию о кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе автомобиль. 8 ноября 2020 года после длительного лечения в стамбульской клинике он был перевезен домой. 21 января члены семьи правозащитника сообщили, что Генпрокуратура начала повторное расследование методов лечения Гюльалыева, более года находящегося в коме. В Насиминском райсуде 25 января был оглашен приговор Кенану Абдуллаеву, обвиняемому по делу о ДТП с Гюльалыевым. Суд признал Абдуллаева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего. Он приговорен к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения и на три года лишен права управлять транспортными средствами.

Следователи пришли к выводу, что ДТП с Огтаем Гюльалыевым не было преднамеренным, в ответ на это правозащитники потребовали обнародовать видео автоаварии. На заседании суда 13 ноября 2020 года обвиняемый признал вину.

В состоянии Огтая Гюльалыева наметился прогресс, сообщил его сын Тебриз Гюльалыев. "Отец уже внимательно выслушивает наши вопросы, реагирует на них жестами. Когда мы включаем новости, он начинает внимательно прислушиваться к информации. Вообще отец уже руками дает нам знаки. В последнее время он старается что-то сказать", - рассказал Гюльалыев.

Он считает, что в улучшении состояния активиста "большую роль сыграли четыре операции, сделанные в Турции". "После аварии у отца было всего 20 процентов шансов на выживание. В Турции в начале нам говорили, что шансов на пробуждение из комы мало. Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что в результате лечения отец уже вышел из комы", - продолжил сын правозащитника.

Тебриз Гюльалыев отметил, что Фонд Гейдара Алиева продолжал финансирование лечения в Турции, однако семья сама решила вернуться в Азербайджан.

"В то время следствие нам заявляло, что передача дела о ДТП в суд задерживается из-за того, что отец не находится в стране. Поэтому мы решили вернуться. Нам было предложено дальнейшее лечение в местных больницах. Но, мы сочли, что лучше, если отец будет дома. Тогда нам выделили медперсонал, чтобы он выполнял процедуры. Нас заверили, что дальнейшее лечение будет за государственный счет", - сказал Тебриз Гюльалыев.

Однако, как заявил сын правозащитника, уже пять месяцев "ни одна государственная структура не помогает с покупкой лекарств". "Поэтому у нас есть беспокойство относительно дальнейшего приобретения необходимых медикаментов", - сказал он.

Более того, медсестрам, оказывающим помощь в лечении правозащитника, уже три месяца не выдают зарплату, и с 1 мая они не смогут выполнять свою работу, утверждает Тебриз Гюльалыев. По его словам, обращение медсестер в Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) о выдаче зарплаты не дало положительных результатов.

Тебриз Гюльалыев рассказал, что медсестры приходят к ним домой посменно в дневное время. По ночам за правозащитником смотрят сын и брат активиста. "Поскольку дядя уже в возрасте из-за бодрствования по ночам в течение длительного времени у него также возникают проблемы со здоровьем", - продолжил сын правозащитника.

Для возвращения Огтая Гюлалыева к нормальной жизни нужно продолжительное физико-терапевтическое лечение и прием лекарств, считает Тебриз Гюльалыев.

"Считаю, что соответствующие структуры, в том числе ОУТМП не должны жалеть государственных ресурсов для продолжения лечения отца", - заявил он.

В ОУТМП воздержались от комментариев относительно ситуации с Гюльалыевым и рекомендовали направить вопросы к письменном виде. Однако пока ответа от ведомства не поступало.

"Платформа гражданской солидарности", объединяющая около 35 правозащитных организаций из разных стран, расценила ДТП как покушение на Гюльалыева и призвала к международному расследованию обстоятельств, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Биографическая справка об Огтае Гюльалыеве подготовлена "Кавказским узлом".