Обвиняемый по делу о ДТП с Огтаем Гюльалыевым признал свою вину

14 ноября 2020, 02:28

Обвиняемый по делу о ДТП с правозащитником Огтаем Гюльалыевым признал свою вину, заявив, что сожалеет о случившемся и последствиях. Врачи Бакинского медцентра заявили в суде, что оказали всю необходимую помощь потерпевшему в аварии азербайджанскому правозащитнику Огтаю Гюльалыеву, но его не следовало перевозить в частную клинику, где он впоследствии впал в кому. Гюльалыева транспортировали без результатов обследования, что говорит о халатном отношении врачей к своим обязанностям, указал директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

Как писал "Кавказский узел", предварительное следствие по делу о ДТП, после которого глава общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыева впал в кому, было завершено к 21 октября, и материалы были переданы в суд. 10 ноября адвокат правозащитника Фуад Агаев сообщил. что начато судебное разбирательство по делу о ДТП.

29 октября 2019 года главу общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он рассказал о плане кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомобиля. Правозащитник впал в кому. Он был перевезен в стамбульскую клинику. Следствие пришло к выводу, что ДТП не было преднамеренным, в ответ на это правозащитники потребовали обнародовать видео автоаварии. 6 января супруга Гюльалыева сообщила, что он начал воспринимать происходящее вокруг. 10 января активисту сделали третью операцию, и его состояние улучшилось. После четвертой операции 25 июня также наметились улучшения, однако Гюльалыев не вышел из комы. 8 ноября его перевезли в Азербайджан. Он по-прежнему в коме, но его состояние стабильное, сообщила супруга правозащитника Фируза Гюльалыева.

На заседании Насиминского районного суда 13 ноября, которое прошло под председательством судьи Азера Тагиева, присутствовали члены семьи активиста и их общественный защитник, директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Судебные заседания проходят в присутствии ограниченного числа наблюдателей в связи с особым карантинным режимом, передал корреспондент «Кавказского узла».

Были заслушаны показания обвиняемого Кенана Абдуллаева, а также ряда свидетелей, в частности, сотрудников Бакинского городского медицинского клинического центра №1, рассказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" Мехман Алиев.

Из показаний Кенана Абдуллаева следует, что перед аварией он четыре месяца работал таксистом, занимался перевозкой пассажиров на арендованном автомобиле, сказал защитник. "Абдуллаев рассказал, что в день ДТП забрал от кинотеатра «Низами» и отвез на Янардаг (туристическая достопримечательность в окрестностях Баку. - Прим. "Кавказского узла") двух клиентов, а затем вернулся в Баку и высадил их на на пересечении улиц 28 мая и Пушкина (недалеко от места ДТП. - Прим. "Кавказского узла"). Водитель сказал, что далее спешил забрать ребенка постоянного клиента Самеддина Асадова из детского садика по улице Низами 131 (расположено близ места ДТП. - Прим. "Кавказского узла"), так как он делал это ежедневно», - сказал Алиев.

Самеддин Асадов и его супруга Мая Асадова подтвердили слова водителя. "Около 17.20 (по местному времени, 16.20 мск) водитель позвонил Асадовой и сказал, что направляется к детскому саду, но затем ей позвонил муж и сообщил, что таксист сбил человека и не приедет", - пересказал Алиев слова свидетельницы.

«Абдуллаев сообщил, что при повороте на улицу Пушкина не заметил переходящего дорогу Гюльалыева и сбил его правым крылом машины на скорости 15-20 километров в час. Он сказал, что сразу же оказал ему помощь – поднял и усадил в автомобиль. Гюлалыев просил его высадить, так как считал, что чувствует себя нормально. Но Абдуллаев все же доставил его в Бакинский городской медицинский клинический центр №1 в районе 18.10 (по местному времени, 17.10 мск), то есть позже, чем приехали туда очевидцы происшествия. Абдулаев объяснил более длительное нахождение в пути заторами на дороге в связи тем, что движение на отдельном участке было приостановлено», - сказал Алиев.

Абдулаев передал Гюльалыева врачам клиники, а его самого доставили в Насиминское районное управление полиции Баку, где, как он говорит, пробыл трое суток. Судья заметил, что в записи полиции указаны одни сутки, но Абдуллаев сказал, что его отпустили домой, но затем он снова вернулся в полицию, указал защитник.

Врачи сообщили о состоянии потерпевшего после ДТП

Завотделом лучевой диагностики Бакинского городского медицинского клинического центра №1 Тамара Гаджиева сообщила на суде, что компьютерная томография обнаружила костные трещины в обоих полушариях черепа, но кровоизлияния не было отмечено, а нейрохирург Амирали Юсифов сообщил, что обследование показало трещины в черепе и гематому. «В связи с этим Гюльалыев был помещен в реанимационное отделение. Активист сказал врачам, что хочет, чтобы его выписали. Он позвонил супруге и сообщил о своем состоянии. Она прибыла в клинику. Планировалось к 21.00 (по местному времени, 20.00 мск) сделать повторную томографию, и провести операцию по устранению гематомы в случае, если обнаружили дислокацию кровотечения в объеме более 5 миллиметров. Но по настоянию супруги и еще нескольких человек Гюльалыев был транспортирован в частную клинику Baku Sity Hospital", - пересказал слова нейрохирурга Юсифова директор агентства Turan.

Сын активиста Тебриза Гюльалыев спросил, почему на шею отцу при транспортировке не был одет корсет и почему его отправили в частную клинику в бессознательном состоянии, на что Юсифов ответил, что повреждений шеи не было выявлено, а о бессознательном состоянии пациента нейрохирург не осведомлён, рассказал Алиев.

«Нейрохирург Юсифов подтвердил, что Огтай Гюльалыев был отправлен в Baku City Hospital без сопроводительных документов о результатах обследования и принятых мерах. Было отправлено только заключение, да и то, только 30 октября в первой половине дня, когда положение впавшего в кому Гюльалыева было критическим. Юсифов объяснил это тем, что печать клиники находится у главврача и возможности оформить сопроводительные документы не было. То есть из бюрократических формальностей они отправили пациента без результатов обследования. Это, по меньшей мере, халатное отношение к профессиональным обязанностям», - сказал Алиев.

Анестезиолог-реаниматор Вагиф Рагимов сообщил на судебном заседании, что принимались все необходимые процедуры для устранения последствий повреждений на голове Огтая Гюльалыева. Он также указал, что надо было продолжать лечение Гюлалыева в их клинике, а не увозить его в другую больницу, рассказал защитник.

По словам Алиева, в суд не явился один из пассажиров такси Абдуллаева, которого он возил на Янардаг и высадил перед инцидентом. Судья дал указание доставить его на следующее судебное заседание, которое назначено на 16 ноября, рассказал защитник.

Водитель признал свою вину в ДТП

Адвокат семьи Гюльалыева Фуад Агаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что воздержался от ходатайств на данном этапе судебного следствия. "Пока судебное следствие не вызывает нареканий", - сказал он.

Абдуллаев находится на свободе под надзором полиции, он сказал корреспонденту «Кавказского узла», что признает свою вину и сожалеет о случившемся и последствиях. «Я просто не увидел этого человека (во время движения). Я сразу повез его в больницу. Он сначала чувствовал себя нормально и даже говорил, что нет необходимости в поездке в больницу. Когда мы приехали туда, он говорил, был в сознании. Но потом меня увезли в полицию, и как дальше в больнице все складывалось, я не знаю», - сказал водитель.

Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что ДТП с Гюльалыевым не было случайным. "Платформа гражданской солидарности", объединяющая около 35 правозащитных организаций из разных стран, также расценила ДТП как покушение на Гюльалыева и призвала к международному расследованию обстоятельств, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Супруга активиста Фируза Гюльалыева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что удовлетворена медицинской помощью. «Для Огтая привезли домой новую медицинскую койку. Она позволяет поднимать пациента полностью в вертикальное положение. Врачи приходят своевременно и проводят необходимые процедуры. Из Турции доставлены нужные лекарства и специальное питание», - пояснила она.

По словам супруги активиста, вопрос с выполнением физиотерапевтических процедур на дому решен. "Огтаю делают физиотерапеветический массаж конечностей, специальную зарядку ног, рук", - рассказала Гюльалыева.

Она подчеркнула, что все эти услуги предоставляются бесплатно медучрежениями Минздрава Азербайджана, лечение по-прежнему финансирует фонд Гейдара Алиева.

Биографическая справка об Огтае Гюльалыеве подготовлена "Кавказским узлом".