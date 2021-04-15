Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения туристов из Абхазии

15 апреля 2021, 13:18

Тестирование на коронавирус и соблюдение режима самоизоляции предписывается с 15 апреля возвращающимся всеми видами транспорта из Абхазии в Россию туристам, сообщил Роспотребнадзор.

Как информировал "Кавказский узел", в августе 2020 года предприниматели Абхазии посетовали на слабый поток туристов на фоне пандемии. При этом отдыхающие из России сочли курорты Абхазии безопаснее кубанских по коронавирусу.

Абхазия – одно из самых популярных направлений у российских туристов. В 2020 году они совершили туда 2,8 млн поездок, что на 42% меньше, чем годом ранее. Наибольшее число туристов ездят из России в Абхазию автомобильным либо железнодорожным транспортом, сообщил сегодня "Интерфакс".

Все вернувшиеся в Россию туристы с 15 апреля в течение трех дней должны сдать тесты на коронавирус посредством ПЦР-тестирования, а на время ожидания результатов, самоизолироваться, пишет сегодня Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Это предписание в том числе распространяется и на туристов, которые едут с отдыха из Абхазии. Правило действует для россиян, которые возвращаются любыми видами транспорта, поскольку ранее оно действовало только для возвращающихся самолетом, сказано в публикации.

После получения результатов тестирования его нужно разместить на едином портале госуслуг, также возвращающиеся в Россию туристы до вылета должны заполнить анкету прибывающего на самолете и форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, чтобы был обеспечен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через границу, пояснил сегодня "Sputnik-Абхазия".

Напомним, что власти Абхазии 12 апреля смягчили ограничения по коронавирусу. В регионе разрешена работа СПА-салонов, массажных салонов и саун, образовательных кружков и детских игровых центров. Остальные ограничения, введенные из-за пандемии, продолжат действовать до 12 мая, сообщили власти региона.

За сутки в Абхазии подтверждены 19 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 13 793. Общее число смертей от коронавируса увеличилось до 218, при этом за последние сутки прироста по этому показателю не зафиксировано, сообщил вечером 14 апреля "Sputnik-Абхазия" со ссылкой на региональный оперштаб по профилактике COVID-19.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".