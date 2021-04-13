Акушер-гинеколог объяснила смерть Елены Мачкалян болезнью печени

13 апреля 2021, 01:44

Допрошенная в суде по делу о смерти Елены Мачкалян заместитель главврача по лечебной части Волжского перинатального центра №1 Елена Попова рассказала, что действовала согласно нормативно-правовым актам по качеству оказания помощи, а роженица умерла от болезни печени. Вдовец Арам Мачкалян заявил, что не верит врачу.

Как писал "Кавказский узел", дело акушеров-гинекологов перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой рассматривает Волжский горсуд. 25 марта допрошенные судом эксперты назвали неправильные действия врачей причиной смерти волгоградки Елены Мачкалян, умершей после родов в 2017 году. 30 марта суд частично удовлетворил просьбу защиты обвиняемых признать недопустимым доказательством экспертизу, согласно выводам которой действия врачей привели к смерти Мачкалян.

Елена Мачкалян умерла 29 января 2017 года после родов. Ее супруг Арам Мачкалян полагает, что обвиняемые допустили врачебную ошибку, которая привела к смерти женщины, а "смерть ребенка носит уже косвенный характер". При проведении вскрытия тела Елены вместо одного диагноза поставили другой, причем печень женщины подменили печенью неизвестного мужчины, считает он. В служебном подлоге, связанном с подменой биологических образцов умершей, обвинен руководитель патологоанатомического бюро Вадим Колченко и две его подчиненные. 16 марта обвинитель попросил суд приговорить Колченко к 14 годам колонии, а его подчиненных – к трем годам колонии-поселения. Колченко и его подчиненные в последнем слове заявили суду о своей невиновности и попросили их оправдать. Дело рассматривается в Дзержинском районном суде Волгограда, на 31 марта намечено оглашение приговора.

В суде Волжского 12 апреля допросили подсудимую – заместителя главного врача по лечебной части Волжского перинатального центра №1 Елену Попову. Аудиозапись допроса имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Попова рассказала, что работала замглавврача по лечебной части, ее стаж работы по специальности "акушер-гинеколог" составляет 41 год, в перинатальном центре №1 стаж работы – 37 лет. Она – врач высшей категории, является экспертом по акушерству и гинекологии в области экспертизы при осуществлении госконтроля качества и безопасности меддеятельности по акушерству и гинекологии более 10 лет, имеет сертификаты и правительственные награды.

По словам Поповой, 13 января 2017 года в перинатальный центр из горбольницы № 2 Волжского поступила Елена Мачкалян. В больнице она находилась с ОРВИ средней степени тяжести. По ее словам, дежурным смены было доложено, что больная переведена без осмотра акушера с диагнозом врача-пульмонолога "ОРВИ, беременность 20-30 недель, угроза преждевременных родов, отслойка плаценты под вопросом". Дежурные врачи Занковская и Медведева провели консилиум, диагнозы "угроза преждевременных родов" и "отслойка плаценты" не подтвердились, угрожающих состояний жизни Елены или ее плоду не выявлено, кровотечения нет.

Попова сообщила, что приняла участие в тот же день в консилиуме в составе других врачей. Врачей обеспокоило прогрессирование ОРВИ и частый сухой кашель Елены. Подсудимая отметила, что в январе 2017 года была неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по гриппу. Она имела опыт работы с беременными на фоне гриппа, заболевание у них протекает крайне тяжело, прогноз для матери не всегда благополучный. Попова отметила, что грипп H3N2 был обнаружен у Мачкалян "согласно журналу ПЦР-проб ГБУЗ "Городская больница №2", затем результат изменен на отрицательный путем использования корректора".

Подсудимая отметила, что 13 января лично осмотрела Елену Мачкалян и провела с ней беседу о дальнейших действиях. Она провела дистанционную консультацию с главврачом горбольницы №2. По ее словам, "консилиум единодушно принял решение о дальнейшей тактике лечения".

Мачкалян была направлена в горбольницу №2 из-за гриппа, больница находится в 10 минутах от перинатального центра. 13 января Попова получила информацию от врача-гинеколога из ГБ№2, что состояние Мачкалян ухудшилось. Она дала распоряжение: если пациентка транспортабельна, везти назад в перинатальный центр, если нет – она организует выездную бригаду с ее участием.

Попова отметила, что в ГБ №2 есть операционная. "При необходимости операции могли быть выполнены в операционной ГБ-2 с привлечением операционной бригады ГБУЗ "ВОКПЦ" №1, и такой опыт у меня имелся. Считаю, что в ГБ-2 была возможность оказания экстренной медицинской помощи при необходимости, по жизненным показаниям. Ответственный дежурный врач Андреева с ситуацией была знакома, начала организовывать мероприятия по приему тяжелой больной. Врач акушер-гинеколог Колесникова приняла решение о возможности транспортировки Мачкалян в перинатальный центр. Все службы к приему тяжелой больной были готовы", – рассказала Мачкалян.

По словам Поповой, на момент поступления в перинатальный центр вечером того же дня плод уже был мертв. Опять прошел консилиум. Андреева провела внутреннее акушерское исследование: кровотечения не было, отошли светлые околоплодные воды, что, по словам Поповой, исключает отслойку плаценты, затем началось кровотечение, а через пять минут Мачкалян уже была в операционной.

Елена Мачкалян потеряла 250 мл крови. По словам Поповой, это не является массивным маточным кровотечением. Она также отметила, что действовала согласно нормативно-правовым актам по качеству оказания медпомощи. По словам Поповой, она сформировала операционную бригаду и была оперирующим врачом до момента прибытия заведующей акушерско-физиологическим отделением Никитиной, ассистировала ей дежурный врач Наталья Андреева. Операция длилась более шести часов, Елена Мачкалян потеряла четыре литра 100 мл крови, сказала Попова.

"Если бы у Мачкалян не было заболевания печени, она была бы жива", – рассказала врач.

Признаков отслойки плаценты не обнаружили, консилиум принял "решение об удалении органа на фоне имеющегося ДВС-синдрома для спасения жизни Мачкалян Елены". "ДВС поставлен в ходе операции, когда подошли анализы", – сказала она.

По словам подсудимой, кровотечение после удаления органа продолжалось. Состояние удалось стабилизировать в три часа ночи 14 января. Осмотрели печень. "Печень была больна, что нетипично при ДВС, возникающих при акушерских кровотечениях. При акушерских кровотечениях печень будет нормальная, а здесь больная и отечная... В нашем случае – аутоиммунный гепатит. При акушерских кровотечениях печень не страдает", – отметила врач.

Попова пояснила, что на консилиуме 16 января 2017 года, в котором она принимала участие, клиницисты "выставили диагноз "аутоиммунный гепатит", который "завел" геморрагический синдром и акушерские осложнения". При этом она отметила, что "женщины, потерявшие четыре литра крови, у нас живут".

Елена Попова заявила, что "категорически" не согласна с теми данными, что она была лечащим врачом Мачкалян. "Я выполняла свои должностные инструкции в части проведения и организации консультаций лично и других специалистов. Считаю, что у Мачкалян не было родов через естественные родовые пути, разрывов шейки матки, отслойки плаценты, кровотечения, связанного с отслойкой плаценты. Считаю, что у Мачкалян на фоне ОРВИ развивается заболевание печени – аутоимунный гепатит, который клинически подтверждается врачами, осматривающими Мачкалян, а также описанием печени в ходе операции", – отметила она.

Попова попросила суд не связывать два дела – дело врачей и дело Колченко. По ее словам, она задала Колченко вопрос: "Зачем вы подменили печень, если печень на фотографии была больна?".

Патологоанатом Вадим Колченко 1 апреля осужден по делу о смерти роженицы Мачкалян. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в подмене биологических образцов умершей, а также в получении взяток и хищении премий медработников. Защита сочла слишком суровым приговор по делу о подмене органов роженицы и обжаловала его. Врачи раскритиковали обвинение в адрес волгоградских патологоанатомов, пользователи Instagram потребовали суда над врачами за смерть Елены Мачкалян. Аналитики сочли приговор прецедентным. "Кавказский узел" опубликовал справку "Смерть Елены Мачкалян: небрежность, ложь и подлог".

Попова не исключила , что "пусковым моментом развития аутоиммунного гепатита на фоне ОРВИ являлся прием препаратов с гепатотоксическим действием – "Тамифлю парацетамол" и "Анальгин". Она отметила, что "у Мачкалян было очень сложное, фатальное заболевание".

Арам Мачкалян раскритиковал доводы подсудимой

"В ходе очередного судебного заседания была допрошена подсудимая Попова. Это лечащий врач, которая, согласно обвинительному заключению, неправильно выбрала тактику ведения родов", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" супруг умершей женщины Арам Мачкалян, который отметил, что "произошел разрыв шейки матки" из-за того, что изначально врачи настаивали, чтобы Елена рожала сама, "потом поняли, что сама не родит, и начали экстренно делать кесарево сечение".

По его словам, "на фоне прогрессирующего ДВС-синдрома все это привело к таким печальным последствиям". "Попова заявила, что если бы у Мачкалян не было бы проблем с печенью, она была бы жива, а виной всему аутоимунный гепатит, который произошел из-за препарата "Терафлю" и "Анальгин" [...] Она верит консилиуму, который выносил это решение. Хочу отметить, что все допрошенные, которые были на консилиуме, отметили, что аутоимунный гепатит поставлен как диагноз-исключение. В суде допрошено было несколько гастроэнтерологов, которые лечат это заболевание. Независимые гастроэнтерологи, ознакомившись с медицинской документацией, подтвердили, что никакого гепатита не было. А была полиорганная недостаточность на фоне обширной потери крови, ДВС-синдрома. А вот ДВС-синдром был запущен из-за вирусной инфекции ОРВИ, отслойки нормально расположенной плаценты. Опытные врачи не диагностировали ни отслойку, ни ДВС-синдром. Хочу отметить, что аутоимунный гепатит не появляется моментально, об этом ранее в судебном заседании заявил эксперт. Это долго текущее заболевание. Если были бы какие-то нарушения, в женской консультации обратили бы на это внимание. Помимо этого, мы сделали кучу платных анализов. Все, что делали в женской консультации, мы перепроверяли у платных врачей – УЗИ и другое. Ничего не было. От аутоимунного гепатита не умирают, умирают от его осложнения – цирроза печени. Также допрошенные эксперты сказали, что с аутоимунным гепатитом рожают, просто пьют дополнительные препараты, которые блокируют его. Вы понимаете весь цинизм? Если раньше они ссылались на патологоанатомов, которые проводили вскрытие, а сейчас они осуждены, то они ссылаются на клиницистов. Но клиницисты сразу сказали, что поставили диагноз-исключение", – отметил Мачкалян.

Ранее Мачкалян пояснил, что в свидетельстве о смерти его жены указан диагноз "аутоимунный гепатит". Выводы экспертов из Санкт-Петербурга не подтвердили этот диагноз, экспертиза была приобщена и к делу патологоанатомов. Согласно проведенной в Астрахани судебно-медицинской экспертизе, которая изначально фигурировала в деле, причиной смерти Елены Мачкалян стала пневмония. Оба документа критиковал руководитель волгоградского патологоанатомического бюро Вадим Колченко, который находится на скамье подсудимых по делу, рассматриваемому в Волгограде.

Он также заявил, что не считает вынесенный патологоанатому Колченко приговор суровым. "Тем более, у остальных патологоанатомов условки", – сказал он.

Мачкалян отметил, что пока не решил, будет ли подавать иск о компенсации. "Иски для меня не самое главное. Самое главное для меня – правда, память о своей жене, о своей семье, о своем мальчике. В одном суде я уже доказал, что то, что делали патологоанатомы – это неправда. Сейчас я с упорством пытаюсь доказать, что главная вина в смерти – вина акушеров-гинекологов. Ее (жену) могли бы спасти, если было бы грамотное и обоснованное лечение", – добавил он.

Адвокат Мачкаляна Ольга Забелова пока воздержалась от комментария допроса Поповой, пояснив, что допрос пока не закончен. Адвокаты подсудимых отказались от комментариев.

Следующее судебное заседание состоится в 14.30 мск 15 апреля. На нем планируется закончить допрос Поповой и перейти к допросу Андреевой.

Местные правоохранительные органы начинают работать только после пинка из Москвы

На сайте Росстатата размещена статистика материнской смертности. В Волгоградской области материнская смертность на 100 тысяч родившихся живыми составила в 2019 году 19,1, в 2018 году этот показатель составлял 8,5, в 2017 – 4. Согласно данным Росстата, в 2019 году материнская смертность в Волгоградской области была самой высокой среди регионов ЮФО.

Директор юридического агентства Avim Иван Иванов предположил, что тема смерти роженицы вышла на уровень громкого судебного разбирательства после обращения Арама Мачкаляна к главе Следкома Александру Бастрыкину.

"Обычно по громким коррупционным делам у адвокатов, подсудимых и потерпевших берут подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Это стандартная схема действий органов следственного комитета и полиции в последнее время. Они таким образом пытаются блокировать утечку общественно значимой информации в широкие массы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, особого статуса у Арама Мачкаляна нет. "Это стандартная ситуация в нашей стране, когда только упертость гражданина и его способность противостоять этой достаточно безалаберной системе может привести к такому результату. Несколько таких дел можно привести в примеры – и гражданских, и уголовных – когда совершенно упрямые люди готовы идти до конца, несмотря ни на что, доводят свою позицию до самого верха, до Генпрокуратуры и председателя СК. И только тогда местные правоохранительные органы начинают работать. Это обычная ситуация в Российской Федерации – без пинка из Москвы многие дела просто сливаются. Насколько я знаю, дело Колченко подняли из Москвы после того, как он (Мачкалян) добился приема в Следственном комитете".