Жители Белореченска потребовали закрыть свалку с сочинским мусором

10 апреля 2021, 20:17

Около 500 жителей Белореченска провели митинг против мусорного полигона, они больше года добивались от властей согласования акции. Поручения губернатора Краснодарского края по рекультивации свалки и поиска альтернативной площадки не выполняются, заявил эколог Евгений Витишко.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля 2020 год суд приостановил на 20 дней работу мусорного полигона в Белореченске и потребовал от компании "Крайжилкомресурс" устранить нарушения при завозе отходов, а также их сортировке и складировании. Однако уже спустя шесть дней суд принял решение снять запрет на работу полигона, приняв во внимание отчет об устранении нарушений. Местных жителей возмутило это решение - они заявили, что запах от свалки не прекратился. 25 июля 2020 года на трассе в Белореченске, ведущей к полигону твердых бытовых отходов, прошла серия одиночных пикетов с требованием закрыть зловонную свалку и отказаться от планов по строительству второй очереди полигона. Активисты, в частности, выразили возмущение тем, что в Белореченск вывозится мусор из Сочи.

Белореченцы добились согласования митинга лишь на десятый раз

Жители Белореченска вышли сегодня на акцию протеста с плакатами: «Требуем обещанную встречу с губернатором!», «Сохраним Белореченск детям», «Мусор из Сочи оставляйте в Сочи! Белореченск не помойка», «Требуем закрыть свалку», «Белореченск дыши!», «Нет второй очереди свалки!», «Наши дети хотят жить!».

Митинг прошел без задержаний, отметила журналист из Сочи Анна Колмогорцева, которая освещает экологические проблемы региона в своем блоге «С открытым забралом». «Я выступила на митинге и сказала, что я журналист из Сочи. Тут пошел такой шум. Но я сказала, что я вас поддерживаю, я за вас и понимаю вашу проблему - никто не должен дышать чужим мусором», - рассказала Колмогорцева.

Больше года активисты подавали в городскую администрацию уведомления о проведении митинга против мусорного полигона, на который везут несортированные отходы из Сочи, Туапсе и других районов, но им раз за разом отказывали по формальным причинам, заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы жителей Белореченска Елена Фисенко. По ее словам, удачной оказалась лишь десятая попытка - власти согласовали митинг с участием до 500 человек. Несмотря на непогоду, на акцию собрались около заявленного числа участников, отметила Фисенко.

Многомиллионные вложения не решили проблему зловония

Неприятный запах со свалки продолжает отравлять жизнь белореченцев, констатировала Елена Фисенко. «Запах продолжается - он бывает не так часто, но он есть. И мы не можем понять, куда вложены 250 миллионов рублей, про которые говорят на совещаниях, которые якобы вложены в ее реконструкцию. Она как воняла, так и воняет», - сказала Фисенко.

Местные жители категорически против существования мусорного полигона в Белореченском районе, подчеркнула активистка. «К нам приходит 300 килограмм мусора в месяц на человека. Мы не хотим быть сочинской помойкой, и вообще мы не хотим быть помойкой. Поэтому мы требуем закрытия и рекультивации [свалки]», - пояснила Фисенко.

По ее мнению, Белореченский полигон эксплуатируется с нарушением экологических, санитарно-эпидемиологических требований. «Мы требуем соблюдения нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду. Кроме того, запретить строительство второй очереди полигона, провести рекультивацию. В связи с большими объемами отходов, накопившимися за время строительства олимпийских комплексов, больше не рассматривать территорию Белореченского района для размещения новых полигонов ТКО, мусороперерабатывающих заводов, для этого пересмотреть схему распределения ТКО по краю», - сказала Елена Фисенко.

Кроме того, жители Белореченска требуют обнародовать результаты проверок законности строительства полигона «Крайжилкомресурс» и деятельности самого акционерного общества, а также проведения независимого экологического и санитарно-эпидемиологического аудита на предмет влияния Белореченского полигона ТКО в санитарно-защитной зоне Родниковского поселения и независимого анализа влияния дренажных вод и биогаза на сельхозпродукцию Белореченского района. Активисты настаивают, что необходимо установить должностных лиц, допустивших строительство полигона, и привлечь их к ответственности. Горожане также ждут встречи с губернатором края Вениамином Кондратьевым, обещанной им еще в январе 2020 года, сообщила Елена Фисенко. Она отметила, что в ходе митинга была составлена резолюция, в которой были отражены все эти требования.

Эколог раскритиковал чиновников за бездействие

С начала протестов местных жителей экологи находятся в рабочем диалоге с министерством ТЭК И ЖКХ края и с губернатором, но ситуация не меняется, констатировал эколог Евгений Витишко. «В этой части я поддержал жителей Белореченска, чтобы губернатор в очередной раз к ним приехал и что-то решил, то есть окончательно закрыл полигон. Губернатором была обозначена позиция, что маленькая вторая очередь в Белореченске на переходный период будет работать. На самом деле, никто не искал, где будет следующий полигон, где будут располагаться отходы из Сочи и Туапсе, и вообще Белореченской зоны», - отметил Витишко.

По его словам, сейчас мусорный оператор пытается через министерство ТЭК и ЖКХ и депутатов добиться выделения хотя бы шести гектаров для строительства второй очереди полигона, хотя ранее планировали под нее 19,6 гектаров.

В конце декабря 2020 года Белореченский районный суд запретил АО «Крайжилкомресурс» осуществлять на Белореченском полигоне ТКО захоронение отходов без их предварительной обработки и сортировки, сообщил Витишко. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. В состав отходов входят не только те, что подлежат переработке, но и отходы первого класса опасности - ртутные лампы, - и отходы шин, покрышек и автомобильных камер, которые относятся к четвертому классу опасности. При этом у «Крайжилкомресурса» нет лицензии на захоронение таких отходов, указал эколог. В начале 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев временно запретил строительство второй очереди Белореченского полигона, сейчас эксплуатируется первая очередь площадью в шесть гектаров.

«Сортировка и сейчас не производится. То есть основной поставщик мусора на полигон – это Сочи, там 70 процентов его. А в Сочи до сих пор ни на Водораздельной, ни в Лазаревском, где планировали построить мусоросортировочные комплексы, их нет. Вся территориальная схема, которая сейчас реализуется на территории Краснодарского края - она не имеет под собой никаких законных оснований, и пока все действия власти направлены на отравление жителей всего Белореченского района», - заявил Витишко.

Он отметил, что поручения губернатора по поиску новой территории для полигона не исполнены. «В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края существует двоевластие. То есть некоторыми вопросами регулирования мусорной реформы занимается первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он мешает министру ТЭК и ЖКХ влиять на Белореченский полигон. Я считаю, что это не допустимо. Я уверен, что кто-то должен за это ответить. Губернатор поручил этот вопрос Алексеенко, он с этим не справился», - считает Витишко.

Напомним, "Эковахта по Северному Кавказу" еще в марте заявила, что правительство Краснодарского края уже год не может решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов, так как чиновники не могут выбрать подходящие для этого земельные участки.