Активисты потребовали закрыть мусорный полигон в Белореченске

25 июля 2020, 01:40

Участники одиночных пикетов на трассе в Белореченске, ведущей к полигону твердых бытовых отходов, потребовали от чиновников закрыть зловонную свалку и отказаться от планов по строительству второй очереди полигона.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля суд приостановил на 20 дней работу мусорного полигона в Белореченске и потребовал от АО "Крайжилкомресурс" устранить нарушения при завозе отходов, а также их сортировке и складировании. Однако 25 февраля суд принял решение снять запрет на работу полигона после отчета об устранении нарушений. Местных жителей возмутило это решение, они заявили, что запах от свалки не прекратился.

Активисты 24 июля провели серию одиночных пикетов на трассе Майкоп-Усть-Лабинск, на повороте на полигон, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Елена Фисенко.

По словам активистки, в пикете приняли участие 20 человек, они стояли на обочине с плакатами в руках на расстоянии 70 метров друг от друга. «Мимо нас проезжали эти полные мусоровозы и сигналили нам... Водители обычных машин, сигналили, поднимали большой палец вверх. Очень большая поддержка была», - рассказала Фисенко. Участники акции напечатали памятки пикетчика, в которых они указали, что по своей воле вышли на акции протеста и вкратце изложили свои требования, сказала она.

«К нам подъехали сотрудники полиции, мы им вручили памятки пикетчика, они переписали все наши данные. После завершения пикетов силовики стали объезжать наши дома и вручать предупреждения о недопустимости несанкционированных массовых мероприятий», - сказала Фисенко. Она рассказала, что ей позвонили сотрудники ГИБДД и попросили остановить проведение пикетов на проезжей части из-за угрозы ДТП. После этого пикеты были прекращены, рассказала Фисенко.

Она отметила, что администрация города три раза отказала в проведении массового пикета и одного митинга, мотивируя решение угрозой распространения коронавируса.

Режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Краснодарском крае действует до 3 августа, проведение массовых мероприятий при этом запрещено. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Активистка рассказала, что одиночные пикеты жители Белореченска проводили зимой и весной, тогда же были собраны 10 877 подписей против мусорного полигона. Однако мусор продолжают завозить, с приходом жары запах появился снова, поэтому люди снова решились на протест, пояснила Фисенко.

20 января активисты Белореченска устроили серию одиночных пикетов возле местной администрации с требованием закрыть свалку, на которую свозят мусор из Сочи.

«Мы требуем прекратить ввоз мусора из других регионов, мы против любого мусора. Мы очень долго ждали ответов на наши жалобы. И министр ТЭК и ЖКХ нам написал, что на данный момент нецелесообразно открытие второй очереди без согласия жителей. Но мы не знаем, как и когда они собираются с нами обсуждать этот вопрос», - рассказал Фисенко.

Первая очередь полигона была введена в эксплуатацию в 2017 году. Полигон площадью 6 гектаров рассчитан на прием в течение трех лет отходов Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, городов Горячий Ключ и Сочи. В дальнейшем планировалось строительство второй очереди полигона площадью 13 гектаров. "Без согласования с жителями и положительного заключения экологов проектирование и строительство второй очереди полигона не начнется", – приводятся слова главы Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края.

Она рассказала, что все местные жители против полигона. "У нас создано пять групп в WhatsApp и в Telegram, в которых состоят 1700 человек. Мы каждый день дышим этой вонью, летом мусора особенно много завозят», - пожаловалась Фисенко.

Активистка Екатерина Колбик рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в хуторе МТФ, который находится в 800 метрах от полигона, проживают 20 семей, в которых 38 детей. «Весь запах по розе ветров идет сначала на хутор, а потом на город. Из Сочи должны были везти сухой брикетированный мусор, но что-то пошло не так и нам привозят зловонную мокрую жижу», - сказала Колбик.

По ее словам, в проекте строительства полигона хутор МТФ не учитывался, и чиновники делают вид, что там никто не живет.

«Они считают, что до Белореченска от полигона три километра 900 метров, и этого достаточно, больше (рядом) никаких людей не живет. Когда мы сказали, что там (в хуторе МТФ) живут люди и дети, чиновники сообщили, что там живет два человека, которые работают на свалке», - рассказала Колбик. В домах на хуторе невозможно дышать, люди не открывают окна и двери.

«Нужно спасать людей. Там дети болеют. У одного 15-летнего мальчика онкологическое заболевание. Второй, тоже подросток, полностью ослеп на один глаз. У четырехлетнего мальчика инфекционное заболевание. Врачи говорят, что из-за неблагоприятных окружающих условий», - рассказала Коблик.

Активисты заявили, что планируют продолжать одиночные пикеты до тех пор, пока их требования не будут услышаны. В частности, 27 июля запланированы одиночные пикет у администрации Белореченска.