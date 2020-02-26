Жители Белореченска пригрозили протестами после открытия полигона

26 февраля 2020, 00:21

Суд в Краснодаре снял запрет на работу полигона в Белореченске после отчета об устранении нарушений. Местных жителей возмутило это решение, они заявили, что запах от свалки не прекратился.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля суд приостановил на 20 дней работу мусорного полигона в Белореченске и потребовал от АО "Крайжилкомресурс" устранить нарушения при завозе отходов, а также их сортировке и складировании. Нарушения в работе Белореченского полигона устранимы, но вопрос вывоза мусора на время его закрытия не решен, сообщил эколог Евгений Витишко.

20 января активисты Белореченска устроили серию одиночных пикетов возле местной администрации с требованием закрыть свалку, на которую свозят мусор из Сочи.

Краснодарский краевой суд 25 февраля рассмотрел ходатайство представителя регионального оператора "Крайжилкомресурс", который попросил разрешить возобновить работу полигона, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эколог Евгений Витишко.

"На заседании суда представители Роспотребнадзора не возражали против удовлетворения ходатайства. Они пришли к выводу, что нарушения устранены. Полигон открылся с сегодняшнего дня (25 февраля)", - сказал он.

По словам эколога, сотрудник Роспотребнадзора указал, что регоператор произвел пересыпку грунтом отходов, установил сетки для того, чтобы защитить мусор от ветра, также вокруг полигона был собран весь разлетевшийся мусор.

Витишко рассказал, что жители Белореченска крайне негативно отреагировали на открытие полигона, поскольку запах от свалки не прекратился. По его словам, они планируют организовать митинг, так как считают, что нарушения устранены не были.

Запах от свалки ощущается во всех районах города, рассказали местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

"Это (закрытие и открытие полигона) делается не для того, чтобы решить наши проблемы, а чтобы пустить нам пыль в глаза", - сказал житель Белореченска Анатолий Преловский. По его словам, запах с полигона не прекращался даже в те дни, когда завоз мусора был прекращен по решению суда. "Невозможно этим дышать, этим круглосуточно дышат наши дети", - отметил Преловский.

"Мы не должны дышать газом от чужого мусора.... Мы требуем закрытия полигона и приведения его в соответствие с требованиями", - заявила жительница Белореченска Юлия Мясникова. Она считает, что за тот короткий срок, который прошел со дня закрытия полигона, устранить накопленные за год активной эксплуатации полигона нарушения невозможно.

На Белореченский полигон свозят мусор с Усть-Лабинского, Выселковского, Тбилисского, Кореновского, Апшеронского, Белореченского, Туапсинского районов, а также городов Горячий Ключ и Сочи, сообщил ранее эколог Евгений Витишко.

"Построить дренаж за неделю нереально, там мусор весь плавал буквально. Мы требуем закрыть полигон и полностью устранить вонь, из-за которой страдают наши дети", - сказала она.

Жители настроены крайне решительно, рассказала пенсионерка Марина Решетилова. "Мы готовы идти на митинг, даже если нам его запретят", - заявила она. Решетилова считает, что полигон был закрыт, чтобы отчитаться перед властями. "Видимо, отчитались, что отреагировали... а теперь тихо хотели [полигон] открыть", - сказала пенсионерка.

Комментариями руководства предприятия "Крайжилкомресурс" относительно заявлений жителей "Кавказский узел" пока не располагает.