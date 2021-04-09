Задержание ростовского журналиста привлекло внимание коллег

09 апреля 2021, 07:37

Союз журналистов заинтересовался задержанием в Ростове-на-Дону главного редактора сайта "Голос" Игоря Хорошилова, которого силовики 8 апреля отпустили после допроса. Следователи интересовались, имеет ли Хорошилов отношение к анонимным Telegram-каналам, пояснил его адвокат.

Его адвокатов, Евгения Берковича и Геннадия Скрипкина, не пускали к Игорю Хорошилову до второй половины дня. Игорь Хорошилов проходит как свидетель по уголовному делу о вымогательстве, заявил его адвокат Евгений Беркович.

Журналиста привезли в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, его допросили, силовики попытались получить доступ к его мобильному телефону, сообщило со ссылкой на Евгения Берковича 8 апреля региональное агентство "Панорама".

По информации адвоката, следователей интересует, имеет ли Хорошилов отношение к анонимным telegram-каналам "Омский леший", "Крысы Ростова", "Аналитика Юг", "Ростов.com" и "Радио Резник". Его также спрашивают о связях с корреспондентом "Новой газеты" Еленой Романовой, журналистом Сергеем Резником, активистами Николаем Лариным, Андреем Солодовниковым, которые, по версии силовиков, могут быть авторами каналов.

Журналист издания "Новая газета" Елена Романова сообщила, что ее 29 марта также вызывали на допрос. "Я пришла вместе со своим адвокатом. Меня спросили: знакома ли я с Хорошиловым и имею ли отношение к анонимным telegram-каналам? Я написала объяснительную, указала, что с Хорошиловым знакома, а к telegram-каналам отношения не имею. После этого отпустили", - процитировало 8 апреля Романову издание Donnews.ru.

"Его не задерживали в порядке ст. 91 УПК РФ, поскольку он не является подозреваемым. Сейчас его допрашивают в качестве свидетеля по делу о вымогательстве, расследуемом в отношении бывшего полицейского Гончарова", - процитировало 8 апреля Евгения Берковича издание "Коммерсант".

"Они хотят выяснить, кто ведет популярный антикоррупционный канал "Крысы Ростова", специально для этого создали целую расследовательную группу", - заявил адвокат.

Кроме Игоря Хорошилова в полицию доставлены его бывшая жена и 20-летний сын, сообщил Евгений Беркович. "При обыске в квартире бывшей жены Хорошилова, где он не проживает, обнаружено большое количество травы - якобы наркотика. Бывшая супруга тоже в ГСУ, сына повезли на освидетельствование. Обыск проводился без Игоря. На мой взгляд, такими действиями против родственников на Хорошилова хотят надавить для получения нужных полицейским показаний", - предположил Беркович.

Обыски прошли не только у Хорошилова, но и у его родителей. Силовики изъяли всю технику и даже телефоны родителей, сообщило 8 апреля издание 161.ru.

Союз журналистов России разбирается в ситуации с задержанием в Ростове-на-Дону главного редактора сайта "Голос" Игоря Хорошилова, сообщил 8 апреля со ссылкой на заместителя председателя организации Алексея Вишневецкого ТАСС.

"Союз журналистов - и ростовский и центральный - занимаются этим вопросом, связываются с заинтересованными сторонами... Выясняем, насколько необходимо задержание и нельзя ли ограничиться обычным опросом", - сказал Алексей Вишневецкий.

Вечером 8 апреля Игоря Хорошилова отпустили домой. "Статус - свидетель. Члены его семьи также отпущены домой", - сообщил в тот же день сайт "Голос".

На сайте ГУ МВД России по Ростовской области на 7.00 мск 9 апреля нет информации о причинах задержания Игоря Хорошилова.