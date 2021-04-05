Суд отменил штраф ростовскому журналисту Паламаренко

05 апреля 2021, 18:35

Ростовский облсуд рассмотрел жалобу о штрафе журналиста Макара Паламаренко после акции сторонников Навального 31 января и отменил решение суда первой инстанции. Паламаренко говорил, что он является журналистом, но "это всякий может сказать", заявил один из допрошенных судом полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля корреспондент Donday Макар Паламаренко был оштрафован на 10 тысяч рублей, суд счел его участником несогласованной акции в Ростове-на-Дону 31 января. Для решения по жалобе Паламаренко на штраф суд 15 марта счел необходимым допросить задержавших его сотрудников полиции.

Сегодня Ростовский областной суд продолжил рассмотрение жалобы защиты Макара Паламаренко, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании. На допрос пришли двое полицейских в штатском.

Сотрудник полиции Сергей Петров, который составлял рапорт о задержании журналиста, пояснил, что 31 января он присутствовал на Пушкинской улице и "на тот момент как раз познакомился" с Паламаренко. "Каких-либо признаков журналиста я на нем не видел: бейджика не было, камеры не было. Мне он ничего не показывал и не предъявлял", - заявил Петров.

Петров добавил, что он не осуществлял задержание Паламаренко, а "находился рядом". "Я доставлял его, но уже к автобусу, мне его передали", - добавил силовик.

Другой полицейский, Дмитрий Кициев, оформлял протокол об административном правонарушении в отношении Паламаренко. Он рассказал, что документ он составлял уже в здании отдела полиции. "Оттуда много людей доставляли, всех сажали в автобусы. Там было четыре автобуса", - сообщил полицейский.

Кициев подтвердил, что Паламаренко заявлял о том, что является журналистом. "Он говорил, что представляет СМИ, но если там журналист присутствует официально, то он должен был уведомить руководство ГУВД о присутствии на мероприятии. Там были журналисты с "Первого канала", они подошли, им выдали разрешение из ГУВД на присутствие и видеосъемку. А то, что он в отделе говорил, что он журналист, - это каждый может сказать", - сказал Дмитрий Кициев.

Макар Паламаренко предъявил судье бейдж, который был у него на шее в момент задержания. "Я, по сути, весь этот день молча провел. Ко мне подошли (полицейские) и потребовали пройти, по пути я сказал им, что я журналист. Дословно прозвучало: "Не переживайте, вас сейчас отпустят". Я действительно ничего не скандировал", - добавил он.

Свидетели не были очевидцами и не могут дать информацию о том, совершал Паламаренко какие-то действия или нет, заявил адвокат журналиста Павел Солодовников. "Дело Паламаренко должно быть прекращено. Я допускаю, что у судьи (первой инстанции) просто не было времени во все вникнуть, и произошла досадная ошибка, которую можно исправить", - отметил он.

Судья Елена Полякова отменила постановление Кировского райсуда и прекратила производство по делу Паламаренко.

Жалоба поступила в суд 10 февраля, состоялось два заседания суда, следует из карточки дела на сайте Ростовского областного суда.

Напомним, главред "Батайского времени" Светлана Шишканова была арестована 1 февраля на 10 суток за участие в несогласованной акции в Ростове-на-Дону 31 января. 5 февраля Ростовский облсуд оставил в силе решение о ее аресте.

Ростов-на-Дону – один из трех городов юга России, наряду с Волгоградом и Краснодаром, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

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