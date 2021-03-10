Ростовскому учителю отказано в отмене ареста по делу об акции за Навального

10 марта 2021, 22:07

Суд признал законным арест учителя истории и обществознания Александра Рябчука, сочтя его участником шествия сторонников Навального в Ростове-на-Дону 31 января. Рябчук настаивает, что не нарушил закон, ведя прямую трансляцию с акции.

Как писал "Кавказский узел", учитель истории и обществознания Александр Рябчук принял участие в шествии сторонников Алексея Навального в Ростове-на-Дону 23 января, после чего, по его словам, был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Рябчук также был и на акции протеста 31 января в центре Ростова-на-Дону. В квартире, где живут бывшая жена и дочка учителя, 3 февраля прошел обыск, пожаловался сам Рябчук. 4 февраля Кировский райсуд Ростова-на-Дону арестовал Александра Рябчука на десять суток: на пять суток за участие в акции 23 января и пять суток – за 31 января.

23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Всего на акции в поддержку Навального в Ростове-на-Дону 23 января были задержаны 75 человек, сообщил губернатор Василий Голубев. 31 января в Ростове-на-Дону, как и во многих других российских городах, также прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 2 февраля, суды вынесли решения об административном аресте 42 участников акции, еще 80 активистам назначены штрафы.

Сегодня Ростовский областной суд рассматривал жалобу Рябчука на решение о его аресте после акции 31 января.

Согласно постановлению Кировского районного суда от 4 февраля, Александр Рябчук 31 января днем, находясь по адресу: улица Пушкинская, дом 140 "участвовал в несанкционированном шествии, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, движению транспортных средств по центральной улице Ростова-на-Дону, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ".

Адвокат Рябчука Сергей Ковалевич просил отменить постановление как незаконное и необоснованное. По мнению адвоката, указанные полицейскими и судом обстоятельства не соответствуют действительности.

"Во-первых, я как чтец Конституции, а именно статьи 31, которая гласит, что «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить и митинги, и шествия», обсуждать вопросы. Мне известно, что Конституция РФ имеет прямое действие и высшую юридическую силу. Если бы там было написано «за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом», - я бы сказал, что да, действительно федеральные законы могут здесь ограничивать права. Мы являемся также исполнителями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой дублируется право на свободу мирных собраний", - заявил Ковалевич.

Он напомнил, что Александр Рябчук был в 2020 году признан "Учителем года" в Ростове-на-Дону, является преподавателем истории и обществознания, и "вышел на данное мероприятие с целью освещения событий, так как обществоведу это интересно".

Учитель истории и обществознания лицея №11 в Ростове-на-Дону и победитель муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2020" Александр Рябчук уволился с занимаемой должности в конце января, со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщил 4 февраля "Интерфакс". "27 января Рябчук подал заявление об увольнении по собственному желанию с занимаемой должности с 29 января. Он был уволен с занимаемой должности на основании личного заявления по собственному желанию", - проинформировало агентство.

"Он вел прямую трансляцию с помощью своего смартфона, освещая данное событие. Что такого антиобщественного совершил Рябчук — мне неведомо и непонятно", - добавил защитник.

"Из материалов дела не усматривается то, что Рябчук препятствовал движению транспорта. Действительно, есть фото, что Рябчук идет вместе с рядом людей и стоит «Фольксваген», и судья почему-то подумал, что он двигается, хотя он припаркован. Создается мнение, что Рябчук и рядом с ним находящиеся препятствуют его движению. Однако двигаться в том направлении он не мог, по Пушкинской движение в эту сторону невозможно, иначе бы он нарушил права там ходящих. Как можно было бы говорить о том, что он мешал автомобилям и пешеходам? Можно было бы опросить собственников автомобилей, либо каких-то пешеходов, что Рябчук им мешал, которые бы сказали «я хотел пройти, а Рябчук этому мешал»", - продолжил адвокат.

Ковалевич добавил, что рапорты полицейских и протокол в отношении Рябчука составлены заинтересованными лицами, так как они его задерживали, а другие доказательства виновности в деле отсутствуют.

Сам Александр Рябчук сказал судье, что "хочет справедливости и соблюдения закона". "Ведя трансляцию, я, например, говорил, что, если люди пьяные, не следует пьяным людям совершать политических действий, что не следует здесь присутствовать несовершеннолетним. Когда я слышал матерную ругань в отношении правоохранительных органов — я говорил, что так не следует [делать], что это наказуемо. Я как преподаватель говорил, что мирная форма митинга - это выражение политического мнения граждан, и что делать это надо цивилизованно, в рамках закона. Из фотографий видно, что никому препятствий я не создавал, в цепь не становился, улицу не перекрывал, видны знаки дорожного движения... Протоколы мне вручили после того, как у меня обыск был и ко мне [силовики] пришли, после отвезли меня сразу в полицейский участок", - рассказал он.

Рябчук также пояснил, почему считает, что в его действиях не было нарушения закона. "Как учитель обществознания я знаю признаки правонарушения, это общественная опасность. Я не вижу общественной опасности в том, что я делал. Я сам видел, как 31-го числа Пушкинскую перекрыли, и люди пошли вдоль других улиц, пошли по пешеходным дорогам, и они дорогу переходили по светофору, хотя толпа была большая. Хочу отметить, что после 23-го и 31-го числа нет никаких дел о том, что разбиты витрины, причинен материальный убыток городу. Люди вели себя гораздо цивилизованней, чем в европейских странах, где полиция жестко реагирует. Я видел, как человек просто достал синие трусы и его за все конечности взяли и увели в автозак. Такая нетерпимость по отношению к законным формам меня возмущает", - сказал Рябчук.

Он также передал в суде свой разговор с полицейскими. "Когда я был первый раз в автозаке, и мне дали подписать предупреждение, я сказал, что не являюсь организатором проведения мероприятия. Там стояли люди из «Национально-освободительного движения» со знаменами, раздавали листовки, я спросил: «А им предупреждение было?» Я спрашиваю сотрудников полиции: «А если я был бы сейчас с триколором и Конституцией моей страны, меня бы задержали?», они мне сказали: «Да, задержали бы». Вот это печально. Я считаю, что в своей стране могу выходить с Конституцией, о которой я рассказывал ребятам", - высказался Александр Рябчук.

Тем не менее судья оставила постановление без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения.

По окончании судебного заседания Александр Рябчук заявил корреспонденту "Кавказского узла", что планирует обжаловать решение суда далее, "вплоть до ЕСПЧ".

Он уточнил, что также обжаловал решение по второму административному делу по аналогичной статье, как и жалобу на производство у него обыска, о датах заседаний по ним Рябчука еще не извещали.