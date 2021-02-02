Число арестованных активистов в Ростове-на-Дону достигло 42

02 февраля 2021, 21:58

Суды в Ростове-на-Дону вынесли решения об административном аресте 42 участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января, еще 80 активистам назначены штрафы.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января в Ростове-на-Дону, как и во многих других российских городах, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 1 февраля, 13 активистов были арестованы на сроки до 10 суток, еще 27 суд назначил штрафы.

Ростов-на-Дону – один из трех городов юга России, наряду с Волгоградом и Краснодаром, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, связанных с Кавказом.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел административные дела 110 задержанных на акции проетста 31 января, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. "С 31 января рассмотрено 111 административных материалов о привлечении 110 лиц к административной ответственности, в отношении одного лица было составлено два административных материала: один по части 1 статьи 19.3 КоАП ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") и второй по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (о нарушениях при проведении массовых акций. - Прим. "Кавказского узла")", - уточнили в суде.

По словам представителя суда, по 42 делам было назначено наказание в виде административного ареста на срок от суток до 10 суток, в то время как по остальным 69 делам были назначены административные штрафы – от 500 рублей до 15 тысяч рублей.

Задержанные признаны виновными в нарушениях при проведении массовых акций, неповиновении законному требованию сотрудника полиции и мелком хулиганстве. "Все события относятся к несанкционированной акции 31 января", - подчеркнули в суде.

Сегодня же Ростовский областной суд оставил без изменения постановления об аресте на семь суток Евгении Манышевой и Екатерины Скороходовой, которых Кировский райсуд также признал виновными в нарушениях при проведении акции 31 января, сообщили в суде.

"Кавказский узел" также сообщал о том, что Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 1 февраля рассмотрел 12 дел об административных правонарушениях и вынес 11 решений о штрафах, а одно дело прекратил. Таким образом, в целом двумя судами вынесены 80 решений о штрафах.

В государственной автоматизированной системе России "Правосудие" по состоянию на 22.00 мск 2 февраля содержатся данные лишь о девяти делах по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка проведение митинга, поступивших с 31 января в суды Ростова-на-Дону. Рассмотрено четыре из них, одно прекращено, следует из данных на сайте. Текстов постановлений там не опубликовано. Восемь из этих дел рассмотрел Ленинский райсуд Ростова-на-Дону, одно - Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону.

По данным сайта "ОВД-Инфо", на акции 31 января в Ростове-на-Дону были задержаны по крайней мере 94 человека.

Акции протеста начались после ареста оппозиционного лидера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после отравления. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Сегодня суд назначил Навальному 3 года и 6 месяцев колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным.

Новости об этих акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.