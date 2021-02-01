Скопление полиции на Пушкинской улице Ростова-на-Дону, 31 января 2021 г. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

01 февраля 2021, 20:18

Ростовские суды назначили штрафы и арест 40 активистам

13 участников акции за Алексея Навального в Ростове-на-Дону арестованы на сроки до 10 суток, еще 27 активистам назначены штрафы.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января акции протеста людей, недовольных политикой властей России, прошли во многих городах, в том числе в Ростове-на-Дону. По меньшей мере, трое задержанных были оставлены на ночь в отделе полиции. Корреспондент Donday Макар Паламаренко был оштрафован на 10 тысяч рублей, а главред "Батайского времени" Светлана Шишканова арестована на 10 суток по делам об участии в несогласованной акции, хотя, по данным коллег, Паламаренко и Шишканова были на месте акции протеста в качестве журналистов.

31 января было рассмотрено 29 административных материалов 27 по статье о нарушениях при проведении массовых акций и два по статье "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Кировского районного суда Ростова-на-Дону.

"По двум материалам по статье 19.3 было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 и 1000 рублей. По материалам по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ 13 [участникам акции] назначено наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 10 суток, 14 [участникам акции] назначено наказание в виде штрафа – от 10 до 15 тысяч рублей. По состоянию на 14.00 мск было рассмотрено 46 материалов", – сказал представитель суда, пояснив, что заседания продолжаются, и точное количество рассмотренных дел будет известно только 2 февраля.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону рассмотрел 12 дел об административных правонарушениях по статьям 19.3 и 20.2 КоАП РФ. Сотрудник суда пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что по всем делам, кроме одного, которое прекращено, вынесены решения о штрафах.

Ростов-на-Дону – один из трех городов юга России, наряду с Волгоградом и Краснодаром, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Среди задержанных оказались и случайные люди, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дмитрий Петров, участвовавший в рассмотрении дел двоих задержанных 31 января.

"Позиция защиты, которая подтвердилась, была в том, что он приехал в Ростов для того, чтобы получить заказ из интернет-магазина. У него было письмо из магазина, вся другая информация, у него был с собой телефон, который он купил в магазине. Он шел к своему припаркованному автомобилю, и его задержали. Несмотря на то, что мы показали чек со временем, которое совпадало с моментом задержания, сам новый телефон у него был с собой в пакете, судья проигнорировал это и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Второй участник также заявил, что просто проходил мимо, однако был назначен штраф также в 10 тысяч", – сказал адвокат.

Ростовский областной суд 1 февраля не рассматривал жалобы на решения судов по статье 20.2 КоАП РФ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Новости об акциях протеста сторонников оппозиционера "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального". Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Задержанные в Сочи сторонники Навального пожаловались на действия провокаторов", "Силовики задержали участников акции протеста в Новороссийске и Анапе", "Кубанские активисты сообщили о давлении силовиков".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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