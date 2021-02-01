Суд объявил двух журналистов участниками акции в Ростове-на-Дону

01 февраля 2021, 12:10

Корреспондент Donday Макар Паламаренко оштрафован на 10 тысяч рублей, а главред "Батайского времени" Светлана Шишканова арестована на 10 суток за участие в несогласованной акции в Ростове-на-Дону, сообщили сегодня в суде. По данным коллег, Паламаренко и Шишканова были на месте акции протеста в качестве журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 31 января акции протеста людей, недовольных политикой властей России, прошли во многих городах России, в том числе на юге страны. На месте несогласованных акций, по свидетельствам очевидцев, задерживали не только активистов, но и журналистов, и прохожих. В Ростове-на-Дону по меньшей мере трое задержанных были оставлены на ночь в отделе полиции.

Ростов-на-Дону – один из трех городов юга России, наряду с Волгоградом и Краснодаром, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Кировский райсуд Ростова-на-Дону вынес решение об аресте на 10 суток главного редактора издания "Батайское время" Светланы Шишкановой, а корреспондент Donday Макар Паламаренко оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщил сотрудник пресс-службы суда.

"Решение вынесено по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения)", - сказал он.

По словам сотрудника суда, всего 31 января райсуд рассмотрел 29 административных дел об участии в несанкционированной акции, 16 человек получили штрафы, остальные 13 - арестованы на сроки от пяти до 10 суток, сообщает сегодня "Интерфакс-Юг".

Макар Паламаренко находился на месте акции по заданию редакции, заявил председатель редакционного совета сети информационных сайтов "Donday" Самвел Налбандян. "Несмотря на то, что у Макара были и редакционное удостоверение, и редакционное задание, суд присудил ему 10 тысяч рублей штрафа", - приводит его слова агентство.

Сам Паламаренко отказался признать себя участником митинга. "Обвинения, конечно, абсурдны. Я ничего не сделал. Просто выполнял свою работу", - приводит сегодня его слова 1rnd.ru.

Светлана Шишканова также находилась на месте акции протеста в качестве журналиста, сообщило вечером 31 января Donday.

Новости об акциях протеста сторонников оппозиционера "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального". Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".