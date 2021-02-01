Ростовчане объяснили мотивы участия в акции в поддержку Навального

01 февраля 2021, 00:50

Акция в поддержку Алексея Навального прошла в Ростове-на-Дону. Практически сразу после начала шествия силовики начали задержания. В стране назрела необходимость перемен, люди устали от однообразия политической жизни, рассказали "Кавказскому узлу" участники акции.

Как писал "Кавказский узел", 31 января в Ростове-на-Дону силовики задержали на акции сторонников Алексея Навального активисток Ирину и Ольгу Зениных и пожилую Лидию Ольшанскую.



23 января по всей России, в том числе в городах юга страны, прошли акции сторонников Алексея Навального. Днем ранее, 22 января, были задержаны координатор местного штаба Навального Ксения Середкина и сотрудница штаба Валерия Дзбоева. 23 января Середкина была арестована на трое суток, а Дзбоева – на 10 суток. Ростовский облсуд оставил в силе их аресты.

С раннего утра воскресенья 31 января на всех центральных улицах Ростова-на-Дону силовики расставили металлические заграждения. Здание правительства Ростовской области, в котором также находится законодательное собрание региона, а также расположенное напротив него здание приемной полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе и администрации Ростова-на-Дону были обнесены заграждениями, за которыми стояли сотрудники ОМОН, передает корреспондент "Кавказского узла".



На месте анонсированного местным штабом Навального сбора - площадке возле Донской государственной публичной библиотеки - в 12.00 мск начался пикет прокремлевского "Национально-освободительного движения", которые развернули плакаты: "Нет майдану в России!", "Я доверяю главе государства!", "Я доверяю Путину!". Один из активистов НОДа сказал корреспонденту "Кавказского узла", что их акция согласована. Между участниками этой акции и пришедшими на акцию в поддержку Навального возникали дискуссии.

Желающие принять участие в акции в поддержку Навального, в основном массе молодые люди, примерно в это же время начали собираться напротив НОдовцев. По оценке корреспондента "Кавказского узла", акция собрала несколько сотен человек.

Примерно через двадцать минут участники акции двинулись шествием от Публичной библиотеки по Пушкинской улице в сторону парка имени Горького, скандируя: "Ростов, выходи!", "Свободу политзаключенным!" и другие лозунги, однако через 50 метров дорогу им перегородили живой цепью сотрудники ОМОНа. После того как участники начали скандировать лозунги, начались и первые задержания. К примеру, одним из первых был задержан молодой человек, скандировавший: "Полиция с народом!". Затем мужчину, который пытался вырваться из рук силовиков, положили на асфальт лицом. После задержания минимум двадцати человек, в том числе девушек, силовики стали пропускать людей через заграждения.



После этого группы собравшихся до позднего вечера пытались пройти по разным маршрутам - по улицам Соколова, Лермонтовской, Красноармейской и Варфоломеева, но и там сотрудники ОМОНа проводили выборочные задержания и рассеивали идущих.



В отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Ростовской области, по состоянию на 20.30 мск 31 января, затруднились назвать число участников сегодняшней акции и общее число задержанных.



По оценке портала "Овд-инфо" по состоянию на 20.39 мск, в Ростове-на-Дону задержали около 87 человек. В отделе полиции № 1 на ночь остаются двое задержанных - Михаил Волков и Артём Калюжин, в отделе полиции № 8 на ночь остается один задержанный - Александр Сергиенко, уточняет издание.

Задержанная Ирина Зенина оштрафована на 10 тысяч рублей, Лидия Ольшанская - на 11 тысяч рублей. О санкциях, которые суд избрал для Ольги Зениной, пока сведений нет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представительница партии "Яблоко" Елена Меньшенина. По ее словам, всех оштрафованных признали виновными по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП).

Участники акции в поддержку Навального рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему решили принять в ней участие.

"На самом деле я пришла, скорее, посмотреть. Раньше я на акциях никогда не была, видела в чатах много обсуждений предыдущей акции 23 января. Загорелась общим настроением, решила тоже выйти и поучаствовать. Требования, которые тут скандировали, я поддерживаю. Особенно понравился лозунг: "Россия будет свободной!", он очень многоплановый и со всех сторон хороший. Расследование Навального я посмотрела, не могу сказать, что сильно удивлена - это из разряда "все и так знают". Расследование Mash крутят по центральным каналам - ему не доверяю", - сказала студентка Анастасия.

Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование о дворце под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Владимир Путин или его родственники не называются в фильме владельцами дворца, однако администрация президента прокомментировала расследование ФБК* именно в этом ключе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дворец принадлежит предпринимателям, но отказался назвать их имена. Телеграм-канал Mash выложил 29 января на своем YouTube-канале ролик, в котором продемонстрированы отделочные работы внутри дворца.

"Все устали от однообразия общественной и политической жизни. Я тоже устал, поэтому и вышел. Фильм Навального просто стал каплей, которая переполнила чашу возмущения. Другие расследования - "Мэшей" и так далее - пусть смотрит Кремль, все остальные граждане и так знают, как живет у нас власть. Мне не нравится многое в стране и в нашем городе. Почему нет ответа на фильм Навального про отравление? Почему вот сейчас вместо депутатов и губернатора поговорить с протестующими вышла полиция? Был бы конструктивный диалог, а вместо этого - задержания. Жду от протестов положительного эффекта - хочу, чтобы наше государство сделало шаг в сторону большей социальной направленности", - высказал свое мнение работающий курьером студент Александр.



"Я стараюсь всегда посещать акции протеста в Ростове-на-Дону, не могла пропустить такое событие. Фильм про дворец Навального, конечно, повлиял на желание выйти, но он был не ключевым фактором. За время пандемии накопилось раздражение и экономические проблемы. Просто уже назрели перемены, власть должна меняться. Противники протестов сегодня тоже пришли, они боятся перемен, однако так, как сейчас - конечно, нельзя" - сказала ростовчанка Виктория.



"Я пришёл поддержать всех людей, по всей стране, которые хотят для России перемен. Фильм Навального повлиял на уверенность в том, что неравенство в стране недопустимое, расслоение по доходам и социальным благам пугающее, а сюжеты Mash, "Вестей" и прочих ни на что не повлияли, а даже укрепили меня в этом. Я надеюсь, что в Кремле увидят размах протестов, и вместо полиции с нами, с гражданами, будут конструктивно говорить те, кого мы вроде как выбираем", - сказал молодой человек Даниил, приехавший из Азова.

Ростов-на-Дону – один из трех городов юга России, наряду с Волгоградом и Краснодаром, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".