Обнаружены останки двух погибших в Нагорном Карабахе

Останки одного человека передала азербайджанская сторона, второй погибший найден в ходе поисковых работ, отчитались сегодня карабахские спасатели. Число тел погибших, обнаруженных в зоне боев, достигло 1526.
Как писал "Кавказский узел
", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 29 марта число найденных тел и останков достигло 1524
.
Останки погибшего в Гадрутском районе, по предварительным данным, на территории общины Ухтадзор, передал сегодня Азербайджан. Останки другого погибшего найдены в районе Физули (армянское название - Варанда). Личности погибших будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуация Нагорного Карабаха
Отряды карабахских спасателей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружили и эвакуировали 1526 тел, проинформировало АМИ "Новости Армения".
20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погибшими в результате боевых действий в Карабахе значатся с армянской стороны 3250 человек. Еще 189 семей ждут результатов ДНК-экспертизы, добавил он. Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.
Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".
Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
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