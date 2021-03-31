Обнаружены останки двух погибших в Нагорном Карабахе

31 марта 2021, 18:27

Останки одного человека передала азербайджанская сторона, второй погибший найден в ходе поисковых работ, отчитались сегодня карабахские спасатели. Число тел погибших, обнаруженных в зоне боев, достигло 1526.

Как писал " Кавказский узел ", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 29 марта число найденных тел и останков достигло 1524

Останки погибшего в Гадрутском районе, по предварительным данным, на территории общины Ухтадзор, передал сегодня Азербайджан. Останки другого погибшего найдены в районе Физули (армянское название - Варанда). Личности погибших будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуация Нагорного Карабаха

Отряды карабахских спасателей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружили и эвакуировали 1526 тел, проинформировало АМИ "Новости Армения".