Останки погибшего военного найдены в Нагорном Карабахе

Карабахские спасатели обнаружили останки военнослужащего в Аскеранском районе. С начала поисков на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, найдены тела и останки 1524 человек.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 28 марта обнаружены тела и останки 1498 военных и 25 мирных жителей.

В районе села Схнах Аскеранского района обнаружены останки военнослужащего. По предварительным данным, погибший – солдат-срочник, принимавший участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта. 30 марта поиски будут продолжены в районе Джебраила (армянское название - Джракан),привел сообщение карабахских спасателей "Sputnik Армения".

За время поисковых работ в зоне карабахского конфликта найдены тела и останки 1524 человек – как военнослужащих, так и гражданских лиц, говорится в сообщении на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха в Facebook

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погибшими в результате боевых действий в Карабахе значатся с армянской стороны 3250 человек. Еще 189 семей ждут результатов ДНК-экспертизы, добавил он. Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".