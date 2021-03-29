Последствия военных действий в Нагорном Карабахе. 14 декабря 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

29 марта 2021, 16:24

Останки погибшего военного найдены в Нагорном Карабахе

Карабахские спасатели обнаружили останки военнослужащего в Аскеранском районе. С начала поисков на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, найдены тела и останки 1524 человек.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 28 марта обнаружены тела и останки 1498 военных и 25 мирных жителей.

В районе села Схнах Аскеранского района обнаружены останки военнослужащего. По предварительным данным, погибший – солдат-срочник, принимавший участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта. 30 марта поиски будут продолжены в районе Джебраила (армянское название - Джракан),привел сообщение карабахских спасателей "Sputnik Армения".

За время поисковых работ в зоне карабахского конфликта найдены тела и останки 1524 человек – как военнослужащих, так и гражданских лиц, говорится в сообщении на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха в Facebook

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погибшими в результате боевых действий в Карабахе значатся с армянской стороны 3250 человек. Еще 189 семей ждут результатов ДНК-экспертизы, добавил он. Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

 Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Нагорный Карабах обнародовал имена 192 погибших военных", "Азербайджан передал останки 15 армянских военнослужащих", "Военные врачи Армении насчитали 11 000 раненых в боях за Нагорный Карабах".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 марта 2021, 21:38

29 марта 2021, 20:50

29 марта 2021, 20:00

  • Мечеть и жилой дом повреждены после схода лавины в Дагестане

    В селе Цахур после схода лавины потрескалась стена мечети-медресе 11 века и пострадал жилой дом, сообщил сегодня глава села. Работы по расчистке дороги от лавины осложнены большим объемом снега, проезд планируется открыть 31 марта, отчитался Минтранс Дагестана.

29 марта 2021, 19:21

  • Коллеги Гумбатовой призвали вернуть ей адвокатские полномочия

    Зарубежные юристы и правозащитники раскритиковали решение азербайджанского суда лишить статуса адвоката Шахлу Гумбатову, известную участием в резонансных делах по защите прав человека. Госсекретарь США призвал восстановить Гумбатову в адвокатском статусе.

29 марта 2021, 18:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи