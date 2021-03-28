28 марта 2021, 00:22

Карабахские спасатели нашли останки пяти солдат

За четыре с половиной месяца поисковых работ в зоне конфликта обнаружены тела 1498 военных и 25 мирных жителей, сообщила Госслужба Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха 22 марта обнародовало имена еще 192 погибших военнослужащих, список потерь Армии обороны теперь включает 2652 военных. Поиски тел и останков на месте боев были приостановлены из-за непогоды и плохой видимости, всего к тому времени были найдены 1518 тел.

В южной части зоны конфликта, в районе городов Джракан (азербайджанское название - Джабраил) и Варанда (Физули), находящихся сейчас под контролем Азербайджана, обнаружены останки пяти армянских военнослужащих, со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха сообщили 27 марта "Новости-Армения".

Всего карабахскими спасателями с 13 ноября 2020 года найдены 1523 тела, из которых 25 человек, по предварительным данным, гражданские лица, остальные военнослужащие и резервисты, отчиталось ведомство. "Госслужба в предстоящие дни продолжит поисковые работы по мере необходимости", - процитировал сообщение Госслужбы по ЧС "Sputnik-Армения".

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погибшими в результате боевых действий в Карабахе значатся с армянской стороны 3250 человек. Еще 189 семей ждут результатов ДНК-экспертизы, добавил он. Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

 Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Беженцы в Нагорном Карабахе добились компенсаций за потерянное имущество", "Миротворцы обеспечили доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах", "Активисты в Степанакерте потребовали закона о конфискации имущества".

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