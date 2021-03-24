Микрорайон "Ак-Гёль". Фото: официальный сайт города Махачкалы https://www.mkala.ru/

24 марта 2021, 19:49

Суд обязал мэрию Махачкалы пресечь незаконную застройку

Власти Махачкалы не отреагировали на требование прокуратуры снести незаконные постройки в микрорайоне "Ак-Гёль" на участках, где запланировано строительство школы и детского сада, и наказать виновных должностных лиц. Прокуратура обратилась в суд, который обязал руководство города остановить незаконную застройку.

В махачкалинском микрорайоне "Ак-Гёль" на муниципальных участках, предназначенных для строительства школы и детсада, ведется незаконное возведение "более 30 объектов капитального строительства", сообщила прокуратура Дагестана.

Главе города Махачкалы было внесено представление с требованием сноса незаконных построек и привлечения к ответственности должностных лиц администрации. Однако так как требования прокуратуры не были исполнены, ведомство направило в Советский районный суд Махачкалы заявление о признании бездействия администрации города незаконным. Суд обязал администрацию города "пресечь незаконное строительство" на муниципальных участках, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Отдел полиции по Ленинскому району Махачкалы приступил к проведению проверок в отношении жителей города, которые ведут незаконную застройку участков, проинформировало сегодня РИА "Дагестан".

На сайте администрации Махачкалы на 19:45 мск не содержится комментариев относительно решения суда,о котором сообщила сегодня прокуратура.

"Кавказский узел" писал, что активисты в Махачкале неоднократно протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гель. Так, 8 октября 2020 года жители столицы Дагестана потребовали прекратить застройку озера, а активисты движения "Город наш" пригрозили властям региона акциями протеста. 12 января Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск активистов движения, требовавших снять с кадастрового учета восемь земельных участков, которые частично или полностью расположены на территории водной глади озера Ак-Гель в Махачкале. 

Примечание:

"Пользователи соцсети призвали мэрию очистить речку и обезопасить мост в Махачкале", "Минобороны отчиталось о строительстве детсадов и школ в Дагестане", "Прокуратура потребовала взять под охрану озеро Ак-Гёль в Махачкале".

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