Суд обязал мэрию Махачкалы пресечь незаконную застройку

24 марта 2021, 19:49

Власти Махачкалы не отреагировали на требование прокуратуры снести незаконные постройки в микрорайоне "Ак-Гёль" на участках, где запланировано строительство школы и детского сада, и наказать виновных должностных лиц. Прокуратура обратилась в суд, который обязал руководство города остановить незаконную застройку.

В махачкалинском микрорайоне "Ак-Гёль" на муниципальных участках, предназначенных для строительства школы и детсада, ведется незаконное возведение "более 30 объектов капитального строительства", сообщила прокуратура Дагестана.

Главе города Махачкалы было внесено представление с требованием сноса незаконных построек и привлечения к ответственности должностных лиц администрации. Однако так как требования прокуратуры не были исполнены, ведомство направило в Советский районный суд Махачкалы заявление о признании бездействия администрации города незаконным. Суд обязал администрацию города "пресечь незаконное строительство" на муниципальных участках, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Отдел полиции по Ленинскому району Махачкалы приступил к проведению проверок в отношении жителей города, которые ведут незаконную застройку участков, проинформировало сегодня РИА "Дагестан".

На сайте администрации Махачкалы на 19:45 мск не содержится комментариев относительно решения суда,о котором сообщила сегодня прокуратура.

"Кавказский узел" писал, что активисты в Махачкале неоднократно протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гель. Так, 8 октября 2020 года жители столицы Дагестана потребовали прекратить застройку озера, а активисты движения "Город наш" пригрозили властям региона акциями протеста. 12 января Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск активистов движения, требовавших снять с кадастрового учета восемь земельных участков, которые частично или полностью расположены на территории водной глади озера Ак-Гель в Махачкале.