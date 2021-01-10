Пользователи соцсети призвали мэрию очистить речку и обезопасить мост в Махачкале

10 января 2021, 09:05

Речка в Махачкале, берега и русло которой замусорено, источает зловоние, а неогороженный мостик над ней опасен, сообщил автор поста Instagram, призвав администрацию города исправить ситуацию. Чиновники игнорируют эту проблему несколько лет, при этом мусорят сами местные жители, указали авторы комментариев.

О мостике без ограждением над замусоренной речкой сообщили пользователи соцсети.

"Первая Махачкала, улица Каммаева. Речка "воняйка". На мосту отсутствует ограждение, прилегающая территория захламлена мусором и илом, который при очистке канала вывалили на берег, вместо того чтобы увезти на свалку", - написал 9 января автор сообщения в группе chp.dagestana Instagram, насчитывающей 160 тысяч подписчиков. Пользователь отметил, что хочет донести информацию об проблемном мостике до администрации города.

Свое сообщение автор проиллюстрирован видеороликом, на котором показан небольшой мостик из бетонных плит, под которым проходит речка. В самом водоеме и на берегах лежит мусор. "Речка "воняйка" со всем мусором встречает гостей Махачкалы", - говорит голос за кадром. Автор ролика также предупредил, что в таком виде мост опасен для людей. Название речки в посте не приводится.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", в районе улицы Каммаева в Махачкале протекает река Тарнаирка.

По данным на 8.30 мск сегодня сообщение пользователи оставили под сообщением 505 отметок "нравится" и 53 комментария.

Они подтвердили, что мост и речка находятся в таком состоянии уже долгое время.

"Вот туда мой сын на велосипеде ехал и упал, благо камыши были - задержали. Потом успели проходящие вытащить", - написал пользователь chopan8832.

"Это речка Махачкалинская какая... достопримечательность", - отметил dtvideo.

"Это не первый год, когда у чиновников глаза ослепли. Сколь себя помню, лет 30 уже", - прокомментировал zulfikarshakuev. Он указал, что когда-то "вода чистая была, рыбы плавали".

Большинство пользователей упрекнули жителей города в том, что они загрязнили речку.

"Сами люди виноваты ,что не следят за чистотой. Нигде не воняет, если не выбрасывать туда мусор", - написала tsvetok_pustyni_1206.

"А че вы, народ, мусор туда кидаете? Вот и речка воняет", - согласился с ней avtokondicioner_zapravka_has.

"А кто наш мусор должен убрать? [...] Мы сами во всем виноваты, и будем отвечать", - считает bad.1973a. Он также усомнился, что чиновники озаботятся решением этой проблемы. "Для них (чиновников) это пустой звон. Они в другом мире живут", - написал пользователь.

Некоторые авторы комментариев посоветовали обратиться с этой проблемой к имаму ближайшей мечети.

"Вопросы сейчас решают имамы мечетей. [Мэр Махачкалы] Дадаев [...] отошел от проблем, [это видно] на примере Тарки. Поэтому jбращайтесь лучше к имаму квартальной мечети этого района", - написал szxfgkn.

3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель. Убитый – активист Вали Абдурагимов, который пытался "объединить джамаат села против распространителей наркотиков" и заявлял о причастности бывшего силовика к незаконному обороту запрещенных веществ, сообщили пользователи соцсетей. 6 января в Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах были задержаны два местных жителя. 8 января имам мечети в Тарки озвучил анонсированное мэром Махачкалы решение местных алимов о выселении семьи подозреваемого в убийстве. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.

На сайте мэрии Махачкалы комментариев относительно заявлений пользователей соцсети о ситуации с речкой и мостом по состоянию на 9.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что активисты в Махачкале неоднократно протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гель. Так, в июле 2019 года они провели серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. Экологическая ситуация на грани катастрофы, но власти бездействуют, заявили тогда они. В мае текущего года активисты движения "Город наш" организовали проведение топографической съемки границ озера Ак-Гель для постановки его на кадастровый учет. В сентябре представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера создан специальный фонд, к водоему проведут водопровод. Решение было принято на фоне сбора подписей под петицией с требованием спасти озеро.