Активисты добились внимания властей к проблемам озера Ак-Гель

05 сентября 2020, 20:25

Для сохранения озера Ак-Гель создан специальный фонд, к водоему проведут водопровод, сообщили представители администрации Махачкалы. Их решение принято на фоне сбора подписей под петицией с требованием спасти озеро.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Махачкале неоднократно протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гель. Так, в июле 2019 года они провели серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. Экологическая ситуация на грани катастрофы, но власти бездействуют, заявили тогда они. В мае текущего года активисты движения "Город наш" организовали проведение топографической съемки границ озера Ак-Гель для постановки его на кадастровый учет. Это поможет решить проблемы незаконной застройки берегов озера, заявили активисты.

Чиновники представили план спасения озера Ак-Гель

О том, что к озеру Ак-Гель будет проведен водопровод от канала Октябрьской революции (КОР), 4 сентября на совещании у вице-премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова рассказал глава Ленинского района Махачкалы Магомед Алхасов. По его словам, городские чиновники занялись решением проблем мелеющего водоема.

«К решению этой проблемы изъявили желание подключиться неравнодушные люди, появились инвесторы и создан фонд спасения озера «Ак-Гёль». Кроме того, определен маршрут от КОРа до озера, произведены необходимые топографические работы. В течение ближайшей недели будет завершена проектно-сметная документация по строительству водопровода, а также определены подрядные организации для его возведения», - рассказал Магомед Алхасов.

По словам генерального директора ООО «Научно-технический центр «Перспектива» Магомеда Гаруева, для спасения озера необходимо около 2 млн кубометров воды в год. В свою очередь директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов сообщил, что вода из КОРа будет подаваться в озеро самотёком, а её объёмы не отразятся на обеспечении водой других площадей.

Темой спасения водоема остро интересуется общественность, заявил Абдулмуслим Абдулмуслимов, отметив, что озеро находится в собственности Российской Федерации. Он указал, что сегодня основной дебет воды в озеро обеспечивает поток грунтовых вод, берущих начало на склонах прилегающих гор, а поверхностный водосбор бассейна в настоящее время отсутствует. В приходной части водного баланса озера доля атмосферных осадков не превышает 20%, и, начиная с 2018 года, наблюдается резкое снижение уровня озера. Серьёзной проблемой для озера вице-премьер также назвал активную и хаотичную застройку берегов, которые проросли камышом и одно время использовались для складирования строительных отходов.

Из-за чрезмерного хозяйственного воздействия ухудшились фильтрационные свойства прилегающего к озеру рельефа, в результате чего нарушен свободный приток подземных вод в котлован озера, кроме того, по гидрометеорологическим данным, 2017-2019 года характеризуются относительно малым количеством выпавших атмосферных осадков, сообщил Абдулмуслимов. «В 1970-х годах тоже была проблема высыхания озера, тогда его восстановили путём подпитки расчётным объёмом поверхностных вод, проведением дноуглубительных работ и за счет повышения уровня грунтовых вод. Проблема сейчас у всех на устах, но решения пока нет», - констатировал он.

Выступивший министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюл Карачаев рассказал, что, когда начал заниматься проблемой озера, с удивлением узнал, что его нет на генеральном плане Махачкалы, и что Ак-Гёль числится на карте как участок под застройку.

«Тогда мы начали работу с привлечением всех возможных министерств, ведомств и других профильных структур, включая правоохранительные органы, и нам удалось отменить многие уже выданные постановления на строительство, ещё часть находится в Арбитражном суде. Далее мы очистили берег от строительного и бытового мусора, вычистили иловые отложения и, что самое важное, определили границы озера, которых раньше вообще не было. Была также закрыта огромная канализационная труба, чьи стоки сливались прямо в озеро. Примерно 8 месяцев назад там начала гибнуть рыба. По поручению Главы Дагестана мы стали разбираться с этим. Анализ водных проб показал, что в той воде, которая там есть, рыба жить не может. В своё время подпитка озера осуществлялась из трёх источников - канал Октябрьской революции (КОР), река Талгинка и подземные источники. В результате причин, о которых уже было упомянуто выше, остались только подземные источники, но их недостаточно», - проинформировал министр, слова которого, как и слова других участников совещания приводятся в информации от 4 сентября на сайте правительства Дагестана.

Более 43 тысяч подписей за неделю собрала петиция с требованием сохранить Ак-Гёль

Петицию "Спасти озеро "Ак-Гёль", оно уже почти умерло!", опубликованную на сайте Change.org 29 августа, к 20.00 мск 5 сентября подписали 43236 пользователей. «Из-за незаконного строительства уникальное озеро "Ак-Гёль" в центре столицы Дагестана Махачкалы уже практически умерло. Оно очень сильно уменьшилось в объёме, погибла вся рыба, флора и фауна, периодически возникает токсичная пена и запах гниения. Продолжается это не один год, вышла масса публикаций в СМИ, в том числе на федеральных каналах, но чиновники только обещают. В тухлой воде на какое время даже появились раки, которых там никогда не было, но через пару месяцев и они все попередохли от токсинов», - пишет автор петиции Вахтанг Кумаев.

Он отмечает, что озеро примыкает к популярному парку, и там гуляют целыми семьями. «Это один из немногих глотков природы в пыльной и грязной Махачкале, где практически нет зелёных зон. Но горожане уже практически лишились и его. […] Надеюсь, эта петиция дойдёт до главы Дагестана Владимира Васильева, и он заставит профильные министерства и ведомства выполнить свою работу, спасти озеро!» - говорится в петиции.

Ее автора многие пользователи портала поддержали своими комментариями. «Хочу спасти озеро», - объясняет свой голос Сергей Веселов. «К сожалению, варварская застройка у нас идёт везде - об экологии не думают - лишь бы набить свои карманы. Интересно, сами застройщики не местные, их дети там не гуляют, аллергией не страдают?» - пишет Анаида Мельниченко.

«Была в Дагестане. Природа там красивейшая! Это озеро в Махачкале, где стоит памятник учительнице, интересно вписано в городской пейзаж. Безусловно, его нужно сохранить чистым и здоровым! Махачкалинцы, вы молодцы, что боретесь за него!», - отмечает Юлия Белокобыленко. «Почему люди так неблагодарны, почему люди не ценят природу, планету в которой мы живем?!!! Грустно, больно, что ради денег уничтожаются все, а что оставим мы будущему поколению?!!!» - задается вопросом Эльмира Давлетшина.

Напомним, 28 августа активисты организации «Гражданская сила» провели эко-субботник, очистив от мусора часть берега озера Ак-Гель. Несколько горожан с детьми с пакетами и перчатками вышли на берег озера и собрали мусор. Активисты также рассказали горожанам о проблемах водоема. 29 августа на берегах озера прошел еще один субботник, организованный местными активистами совместно с администрацией Ленинского района Махачкалы. В нем приняли участие депутаты, представители Молодежного парламента республики, деятели искусств, студенты, пишет РИА «Дагестан».