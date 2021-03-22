Туроператоры поддержали требование отменить комендантский час в Грузии

22 марта 2021, 00:12

Комендантский час ограничивает возможности туристической отрасли Грузии, так как туристы не хотят ехать в страну, где им придется проводить вечера в номере, заявили участники акции протеста перед зданием госканцелярии Грузии. Банки и правительство не помогают отрасли работать в условиях коронавирусных ограничений, подчеркнули представители турбизнеса.

Как писал "Кавказский узел", члены движения "Соцвзрыв", в которое входят правозащитники, активисты и представители пострадавших от ограничений в связи с COVID-19 отраслей, провели 21 марта акцию протеста у здания правительственной канцелярии в Тбилиси. Активисты собирали подписи под обращением в Конституционный суд с требованием отмены комендантского часа.

Грузинские туроператоры не верят в то, что туристический сезон может быть успешным при действующем комендантском часе. “Несмотря на то, что с 1 марта открылись отели и воздушные границы в Грузию не хотят приезжать туристы, потому что никто не хочет проводить полдня взаперти”, - рассказал один из организаторов митинга перед государственной канцелярией Грузии Гурам Гогиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Люди, задействованные в туристическом бизнесе, почти год не имеют доходов. “Мы уже 10 месяцев проводим митинги и выступления, потому что около 50 тысяч человек потеряли работу и не могут найти альтернативный источник дохода. В 2020 году мы как-то продержались первые три месяца, но потом из-за карантина у нас не было ни одного зарубежного туриста, так что отрасль уже год не приносит никаких доходов”, - отметил Гогиашвили.

Если в мае не будет отменен комендантский час, то и 2021 год окажется провальным для курортно-туристической индустрии, заявил Гурам Гогиашвили.

В 2021 году туристов не было ни у кого из знакомых туроператоров, заявил "Кавказскому узлу" туроператор Торнике. “Нам очень сложно работать при комендантском часе. Когда прибывают туристы, они просто не могут спланировать свой график, потому что после тура, экскурсий они хотят посидеть в ресторане, поужинать. А вместо этого они вынуждены сидеть в своих номерах в гостинице. Никто этого не хочет”, - отметил он.

Правительство не помогает отелям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации из-за ограничений, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель гостиницы Opinion Бека Голиадзе. “Нереально развивать туризм в этой ситуации. У нас только долги и правительство нам ничего не предлагает. Гостиницам дают открыться, но нет никакого смысла открывать. Наша гостиница в 2021 году так и не смогла открыться", - рассказал он.

В 2020 году пришлось найти 500 лари (около 150 долларов по курсу Центробанка Грузии на 21.03.2021 - прим. "Кавказского узла") для оборудования гостиницы в соответствии с санитарными нормами, предъявляемыми министерством здравоохранения Грузии, отметил Голиадзе. “При этом мы ничего не могли взять в банке - они отказались давать новые кредиты, поняв, что у нас нет никаких поступлений”, - подчеркнул он.

Ситуация усугубляется тем, что банки больше не дают отсрочки на уплату кредитов, добавил представитель гостиницы. “В марте 2020 года для нас сделали один раз отсрочку. Но она была оформлена так, что нам выдали кредит на погашение всего долга, и поэтому проценты набежали на еще большую сумму, чем было бы, если бы накопилась задолженность на три месяца. В итоге мы через три месяца, в июне, оплатили задолженность. После этого для гостиниц и ресторанов больше не вводились отсрочки со стороны банков”, - отметил Бека Голиадзе.

В 2020 году в гостинице были забронированы места несколькими международными турфирмами, но в марте 2021 года эти заказы начали отменяться. “Мне звонят и спрашивают, готовы ли мы принять людей. Я отвечаю, что готовы. Но после того, как я говорю про комендантский час, они отказываются", - рассказал Голиадзе.

На митинг, прошедший 21 марта перед госканцелярией в Тбилиси, собралось 30 человек, было удивительно, что пришло так мало людей, отметил Гогиашвили. "Люди уже устали и разочаровались в акциях протеста. Правительство понемногу отменяет ограничения, но реально для бизнеса пока никаких подвижек нет. Мы как не зарабатывали, так и не зарабатываем", - резюмировал он.

Владелец ресторана Зураб Читая не присутствовал на акции, но поддерживает ее. "Мы продолжаем работать в убыток. Пока не отменят комендантский час, наши доходы не могут быть более 10 процентов от того, что было до введения ограничений", - отметил он.

За сутки в Грузии подтверждены 262 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 277 480 случаев заражения. За сутки скончались девять человек, всего умерли 3700 пациентов с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, следует из сообщения от 21 марта на правительственном сайте stopcov.ge.

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".