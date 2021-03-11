Жителю Назрани предъявлено обвинение по делу о стрельбе в Сунже

11 марта 2021, 09:50

58-летний житель Назрани обвинен в убийстве жителя Сунжи в ноябре 2020 года и незаконном обороте оружия, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", бывший полицейский, 37-летний житель Сунжи был застрелен 16 ноября 2020 года, сообщили источники в правоохранительных органах, назвав основной версией о мотиве убийства кровную месть. Они связали инцидент с конфликтом вокруг родовых башен в Джейрахском районе Ингушетии. 26 ноября по подозрению в убийстве был задержан 58-летний житель Назрани.

По данным следствия, 16 ноября 2020 года на улице Комсомольской в Сунже был застрелен 37-летний местный житель. Следствие возбудило дело по ч.1 ст. 105 УК России (убийство), был задержан 58-летний житель республики. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства и незаконном обороте оружия. "В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении, опубликованном 10 марта на сайте следственного управления Следственного комитета по Ингушетии.

Напомним, старый конфликт из-за родовых башен в селении Пялинг Джейрахского района, возникший между членами тейпов Евлоевых и Полонкоевых, в декабре 2019 года обернулся перестрелкой. Шесть человек получили ранения. У единственного убитого, Асламбека Евлоева, остались сиротами трое малолетних детей, сообщили местные жители.

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