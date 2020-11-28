28 ноября 2020, 19:33

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сунжи

58-летний житель Назрани задержан по подозрению в убийстве 37-летнего мужчины 16 ноября в Сунже, сообщило сегодня МВД.

Как писал "Кавказский узел", бывший полицейский был застрелен в Сунже 16 ноября, сообщили источники в правоохранительных органах, назвав основной версией о мотиве убийства кровную месть. Они связали инцидент с конфликтом вокруг родовых башен в Джейрахском районе Ингушетии.

Старый конфликт из-за родовых башен в селении Пялинг Джейрахского района, возникший между членами тейпов Евлоевых и Полонкоевых, в декабре 2019 года обернулся перестрелкой. Шесть человек получили ранения. У единственного убитого, Асламбека Евлоева, остались сиротами трое малолетних детей, сообщили местные жители.

58-летний житель Назрани был задержан 26 ноября по подозрению в убийстве 37-летнего жителя Сунжи. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в Назрани, сообщается сегодня на сайте МВД Ингушетии.

По данным следствия, 16 ноября в Сунже из огнестрельного оружия был застрелен 37-летний местный житель, возбуждено уголовное дело. Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что, по предварительным данным, "причиной убийства является давний конфликт, обострившийся в декабре 2019 года", написал сегодня ТАСС.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщило со ссылкой на МВД региона РИА "Новости".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений людей.

Примечание:

"ФСБ отчиталось о предотвращенном теракте в Ингушетии", "Ингушские силовики привлекли генетиков к опознанию смертника", "Силовики озвучили подробности перестрелки в Назрани".

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