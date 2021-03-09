Новостройка. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

09 марта 2021, 04:17

Республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга доступности ипотеки

Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня и Ингушетия вошли в число регионов России, в которых наименьшее количество семей может позволить себе приобрести квартиры в ипотеку. Наилучшие же показатели у Волгоградской области, где доля таких семей превысила 35%.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 9 марта рейтинг доступности ипотеки в регионах России.

В рейтинге сравниваются доли семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, в 2019 и 2020 годах. Исследование подготовлено по данным Центробанка и Росстата. Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%, сообщает издание.

Среди регионов юга России наибольшее количество семей, которые могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку, в Волгоградской области, которая занимает 27 место рейтинга. В 2020 году доля таких семей в регионе составила 35,5%, тогда как в 2019 году она достигла 34,9%.

Астраханская область занимает в рейтинге 49 место (30,9% в 2020 году и 31,5% в 2019 году), Ставропольский край - 55 место с показателями в 29,4% и 26,6%. Ростовская область оказалась на 69 месте (26,2% и 23,5%) по соседству с Адыгеей (70 место с 26% и 21,4%) и Калмыкией (25,7% и 18,8%). Чуть ниже в рейтинге разместился Краснодарский край (73 место) с 24,9% в 2020 году и 22% в 2019 году.

Аутсайдерами рейтинга стали республики Северного Кавказа. Кабардино-Балкария и Северная Осетия находятся на 77 (17,5% и 15,9%) и 78 (16,5% и 16,4%) местах рейтинга. В хвосте рейтинга, пропустив вперед Крым и Севастополь, оказались Карачаево-Черкесия (15% и 13,1%), Дагестан (12,7% и 10%), Чечня (11% и 8,8%) и Ингушетия (10,8% и 8,5%).

Самой же доступной оказалась ипотека для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (71,6% и 70,9%), Магаданской области (65,7% и 63,8%) и Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (56,6% и 57,2%).

По словам экспертов, низкие показатели доступности ипотеки в республиках Северного Кавказа связаны с тем, что в экономическом отношении эти регионы слабо развиты. Кроме того, определенное влияние оказывает и традиционно большой средний состав семей, в связи с чем на каждого члена семьи приходится низкий семейный доход.

Примечание:

"Ингушетия и Чечня стали лидерами демографического рейтинга", "Регионы юга России отличились низкими зарплатами учителей", "Три региона юга России названы аутсайдерами по размерам пенсий".

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