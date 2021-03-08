Родственники сообщили о ходе следствия по делу Джумаева

08 марта 2021, 13:35

Заседание суда по делу Сайд-Мухаммада Джумаева намечено на 23 марта, результаты судмедэкспертизы пока неизвестны, сообщили его родные. Проведение спортивной экспертизы могло бы показать уровень спортивной подготовки Джумаева и владение боевыми навыками, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев 23 января на акции в поддержку Алексея Навального в Москве вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, задержали его в Псковской области и арестовали до 23 марта. Джумаеву предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. 15 февраля Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на арест Джумаева, поскольку тот находился на карантине по коронавирусу и не мог участвовать в заседании. 28 февраля в сети были опубликованы кадры с Саидом Джумаевым - видео, как сотрудники полиции выводят его из автозака и заводят в кабинет. Ролики были сняты после заседания суда, указал Берсан Заитов. Джумаева возили на судмедэкспертизу, сообщила пользователь Instagram larisa_liza_, которая позиционирует себя как близкая родственница Джумаева. В данном случае следовало бы проводить спортивную экспертизу, добавила она.

Судебно-медицинская экспертиза проводилась 26 февраля, опубликованные в сети кадры сняты в том месте, где она проходила, подтвердил брат Сайд-Махаммада Адам Джумаев. "Суда не было, будет 23 марта. Продление содержания под стражей", - отметил он, пояснив, что о результатах экспертизы не известно.

Друг двоюродного брата Сайд-Мухаммада Джумаева Берсан Заитов ранее никогда не встречался с арестованным, но он также указал, что съемки сделаны 26 февраля. "Опубликовано на день позже, снимал двоюродный брат. С ним находился так же и отец парня (Сайд-Мухаммада). Договорились через адвокатов, чтобы подкараулить на улице. Адвокатов сейчас два - Мурад Мусаев и родной дядя Джумаева Даниэль Мархиев в качестве помощника адвоката. Подробнее по экспертизе, увы, адвокаты не сообщили. В эти же дни должна была пройти очная ставка с "пострадавшими" омоновцами, но ее перенесли", - рассказал Заитов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокаты Джумаева отказались прокомментировать ход расследования дела.

Спортивная экспертиза может показать уровень спортивной подготовки или владения боевыми навыками, отметил адвокат Тимофей Широков. "Экспертиза следствием может быть назначена в любой сфере деятельности, по любому вопросу, который требует специальных знаний. В основном следователи идут по накатанной и ограничиваются общей судебно-медицинской экспертизой. В случае с Джумаевым, вероятно, защита хотела бы провести экспертизу на предмет спортивной подготовки подзащитного и владения или не владения им боевыми навыками. Видимо это необходимо для линии защиты", - предположил Широков.

Джумаев чувствует себя хорошо, сообщила 6 марта пользователь Instagram larisa_liza_. "Сайд-Мухамад находится в СИЗО№1 Москвы. Чувствует себя хорошо. В камере их 4 человека, все по одной и той же статье. Он ждет передачи дела в суд", - написала она.

Часть 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" юристы предположили, что следствие по делу Джумаева не будет долгим, а приговор вряд ли будет мягким. Теоретически Джумаев может избежать реального лишения свободы за драку с силовиками, если признает вину, указали ранее "Кавказскому узлу" и юрист Евгений Черноусов, и исполняющий обязанности руководителя московского отделения "Комитета против пыток"* Олег Хабибрахманов. Пристальное внимание к делу Джумаева может как положительно, так и отрицательно сказаться на приговоре, отметила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, считают чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, указал правозащитник Руслан Кутаев.

Еще до задержания Джумаева чеченские власти отреагировали на его конфликт с силовиками. Так, советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. После того как Джумаев проигнорировал это предложение, спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Те пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью.

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* - организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.