Акция в поддержку арестованных дербентцев заинтересовала прохожих

05 марта 2021, 16:18

Родные трех жителей Дербента, арестованных по делу в терроризме, провели в Махачкале серию пикетов с требованием наказать силовиков за пытки. Следствие решило предъявить обвинения до рассмотрения судом жалобы на отвод адвоката, заявили участницы акции. Прохожие выразили протестующим поддержку.

"Кавказский узел" сообщал, что родственницы жителей Дербента Ислама Барзукаева, Гасана Курбанова и Мирзаали Мирзалиева регулярно проводят в Махачкалу пикеты в их поддержку. На акции 12 февраля они заявили, что следователь вынес постановление об отводе адвоката, лишив обвиняемых права на защиту. Мать третьего обвиняемого, Мирзаали Мирзалиева, утверждает, что силовики вынуждают его оговорить Барзукаева и Курбанова. На пикете 19 февраля женщины обнародовали фамилии силовиков, которых считают причастными к пыткам. На акции 26 февраля они сообщили, что Верховный суд Дагестана анонсировал рассмотрение жалобы адвоката на отвод.

По версии следствия, Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ упоминался также как Миразали Мизаралиев) организовали вооруженную группу для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания три жителя Дагестана были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками. В январе в отношении Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева также было возбуждено уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Новое дело позволило следствию оставить обвиняемых под арестом, пока дело об участии в незаконном вооруженном формировании находится на доследовании, заявил адвокат.

Пикеты прошли перед зданиями силовых структур и мечетью

Сегодня около 11.00 мск мать Ислама Барзукаева, тетя Гасана Курбанова, мать и бабушка Мирзаали Мирзалиева вышли на пикеты на перекрестке проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева в Махачкале - поблизости от зданий республиканского МВД, управления ФСБ, а также Следственного управления. Женщины стояли с разными плакатами, периодически сменяя друг друга.

Пикет проходил в оживленном месте, многие прохожие обращали внимание на плакаты. Несколько человек выразили поддержку матерям. Сотрудники полиции записали паспортные данные активисток. Когда Елена Барзукаева передавала полицейскому паспорт, один из прохожих, предложив активистке помощь, взял у нее плакат и простоял с ним несколько минут.

Спустя час после начала серии пикетов протестующие переместились к Центральной мечети, где как раз завершился пятничный намаз. "Мы хотим, чтобы о пытках наших сыновей знали как можно больше людей", - пояснила одна из протестующих корреспонденту "Кавказского узла".

Активистки сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что 4 марта они провели аналогичную акцию в Дербенте.

Протестующие потребовали наказать силовиков за пытки

Тетя Гасана Курбанова Зайнаб Рабаданова пояснила, что вышла на пикет против отвода адвоката, который вел дело Курбанова и Барзукаева 20 месяцев.

Следователь мотивировал решение об отводе Шамсудинова конфликтом интересов между Барзукаевым и Курбановым, которые в ходе первого допроса "давали изобличающие друг друга показания". Обвиняемые отказались от признательных показаний и заявили о пытках после того, как их взялся защищать адвокат по соглашению, пояснили ранее родственники. Отвод следователем из-за конфликта интересов защитника, который вступил в судебный процесс, является редким случаем, указал ранее адвокат Арсен Шабанов, не принимающий участия в деле.

На плакате Елены Барзукаевой были указаны имена четырех дагестанских силовиков, которые, по ее мнению, причастны к "зверским пыткам". "Пытали по приказу сверху? Кто приказал?" - написала мать подозреваемого на плакате.

"На наши заявления и требования не реагируют ни МВД Дагестана, ни Следственный комитет. Но мы будет продолжать пикеты", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Барзукаева, мать Ислама Барзукаева. Чем закончилась дополнительная проверка по заявлению о пытках, пока неизвестно, добавила она.

Фамилии силовиков были указаны в первом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по пыткам, рассказывала ранее Елена Барзукаева. В дальнейшем, по ее словам, эти данные уже не указывались.

Аида Мирзалиева, мать Мирзаали Мирзалиева, на своем плакате потребовала привлечь четырех силовиков к уголовной ответственности. Бабушка Мирзалиева принесла на акцию два портрета своего внука, подписанные "до и после пыток". На еще одной фотографии крупным планом были показаны "следы пыток" на руке и ноге. На плакате, который держала бабушка, было написано, что они "устали от «оборотней в погонах»".

Как рассказала Аида Мирзалиева, за последние недели ей так и не удалось увидеться с сыном в СИЗО. "Последний раз с ним виделись отец и невестка около месяца назад. После этого свиданий мы не получали. Хотим в марте получить еще одно свидание", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие анонсировало предъявление обвинений

Расследование первого дела, возбужденного против дербентцев, затянулось, указала Зайнаб Рабаданова. "В отношении всех трех ребят возбуждено два уголовных дела. Первое, которое вел следователь МВД, уже было завершено, но прокуратура вернула его обратно. И чтобы не отпускать наших детей, уже Следственный комитет им накидал новые статьи, и их оставили под арестом. Оба этих дела забрал Следственный комитет, но после отвода нашего адвоката первое дело обратно вернули в МВД, чтобы уже направить его в [Южный окружной военный] суд в Ростове-на-Дону", - предположила Рабаданова.

По словам Елены Барзукаевой, на 8 марта запланировано предъявление обвинения по первому делу. "Наши дети остались без защиты. 9 марта Верховный суд должен был рассмотреть жалобу нашего адвоката на незаконный отвод. Но уже 8 марта - в выходной день, в Международный женский день - следователи намерены предъявить обвинение нашим детям. Мы не знаем пока, кто будет защищать их интересы при этом", - отметила она.