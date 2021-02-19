Родственницы арестованных дербентцев пообещали отстаивать их право на адвоката

19 февраля 2021, 17:06

Адвокат Тагир Шамсудинов, с которым родные обвиненных в терроризме жителей Дербента Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова заключили соглашение о защите, подал жалобу в связи со своим отводом в Верховный суд Дагестана. Обвиняемые не согласятся на государственного защитника, заверили их родственницы во время пикета в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля родственницы жителей Дербента Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова на пикете в Махачкале заявили, что следователь вынес постановление об отводе адвоката, лишив их права на защиту. Мать третьего обвиняемого, Мирзаали Мирзалиева, утверждает, что силовики вынуждают его оговорить Барзукаева и Курбанова. На сегодняшней акции в Махачкале женщины обнародовали фамилии силовиков, которых считают причастными к пыткам, и потребовали возбудить против них уголовное дело.

По версии следствия, Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ упоминался также как Миразали Мизаралиев) организовали вооруженную группу и собирались поселиться в лесном массиве для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания молодые люди были похищены, и их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания. Родные неоднократно проводили акции протеста. Они также указывали, что все отказы в возбуждении уголовного дела выносил один и тот же следователь.

Родственницы обвиненных в терроризме дербентцев провели серию одиночных пикетов у перекрестка в центре Махачкалы, рядом с которым расположены здания МВД Дагестана, республиканского управления Следственного комитета и регионального управления ФСБ. Мать Ислама Барзукаева, бабушка и мама Мирзаали Мирзалиева и тетя Гасана Курбанова по очереди стояли со разными плакатами - несколько плакатов они заранее подготовили к акции и привезли с собой в Махачкалу, передал корреспондент "Кавказского узла".

На плакате Елены Барзукаевой были перечислены имена четырех силовиков, которые, по мнению пикетчицы, причастны к "зверским пыткам" ее сына и его друзей. Имена сотрудников она узнала из первого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках.

"Нам дали материалы на 18 страницах и на самой последней странице были названы фамилии сотрудников, в действиях которых следователь не нашел превышения полномочий. Уже потом они эти данные начали засекречивать, но у нас на руках осталось это постановление с фамилиями", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Барзукаева.

Она считает, что пытки к подследственным применяли и другие силовики. "Эти фамилии четверых дали нам сами следователи, но их было больше. Следователи же защищают тех, кто жестко пытал наших сыновей. Мы 20 месяцев добиваемся справедливости. У нас медицинские заключения, двоих [парней] прооперировали. Они полностью искалечены", , - подчеркнула она.

Мать Мирзалиева Аида Мирзалиева стояла с плакатом, требующим возбудить уголовное дело против этих силовиков. По ее словам, сын последний раз подвергался давлению в декабре прошлого года, когда силовики пытались склонить его к даче показаний против Барзукаева и Курбанова. С тех пор к нему в камеру больше никто не проходил.

"После его отказа [дать нужные силовикам показания] его на девять дней посадили в карцер. На прошлой неделе нам дали разрешение на свидание, к нему пошли невестка и муж. Каких-либо жалоб на условия содержания он не высказывал", - сообщила женщина. Претензий к нанятому ими адвокату у следователей не было, отметила Мирзалиева.

На пикет из Дербента приехала и бабушка Мирзалиева. Она стояла с фотографиями своего внука, сделанными, как гласила подпись к ним, "до и после пыток". Тетя Гасана Курбанова Зайнаб Рабаданова на своем плакате процитировала следователя, который объяснял отвод адвоката "указом сверху".

"Мы уже 20 месяцев воюем за наших детей. Кроме того, что дело сфабриковали, еще и адвоката нашего выбили из дела, дали отвод якобы из-за конфликта интересов. Очень интересная позиция следствия: 20 месяцев [молодых людей] привозят на суды по продлению в одной машине, они сидят в одной клетке, 20 месяцев адвокат присутствовал на всех следственных действиях. А теперь получается, что адвокату нужно было дать отвод в самом начале, еще в 2019 году? Тогда куда они денут собранные восемь томов дела? Значит, они незаконны", - рассуждает Рабаданова.

На место проведения акции сразу после начала пикетов подошли сотрудники полиции, затем подъехали дополнительные наряды. Препятствовать проведению акции они не стали - только записали со слов пикетчиц объяснение о причинах протеста и выписали их паспортные данные. Некоторые сотрудники фотографировали все плакаты, другие докладывали по телефону содержание плакатов.

Примерно через 45 минут после начала акции все участницы прошли к главной площади Махачкалы. Как пояснила Елена Барзукаева, на площадь они вышли для того, чтобы врио главы Дагестана Сергей Меликов узнал о деле их сыновей. Сотрудники полиции проследовали за пикетчицами. На площади они пробыли около 15 минут, после чего решили вернуться домой в Дербент.

Акция вызвала интерес практически у всех, кто проходил мимо пикетчиц, однако прохожих на улице в морозную погоду было немного. Прохожие замедляли шаг, чтобы прочитать надписи на плакатах, два человека сфотографировали пикетчиц. Только одна женщина остановилась поговорить с протестующими - она подошла к Барзукаевой и поинтересовалась причинами задержания ее сына, а потом предложила вызвать на следующую акцию телерепортеров, чтобы "об этом узнали многие".

Елена Барзукаева и Зайнаб Рабаданова не намерены отказываться от услуг адвоката по соглашению Тагира Шамсудинова. "Мы хотим, чтобы наш адвокат довел дело до конца, претензий у нас к нему нет. Ислам и Гасан будут отказываться от госзащитника, не станут ничего подписывать без адвоката, которому мы доверяем. Апелляция на решение Советского райсуда Махачкалы, который отказался удовлетворить жалобу нашего адвоката на отвод, уже подана в Верховный суд республики", - сообщила Елена Барзукаева.

По ее словам, она давно не виделась с сыном. "Мы собирались пойти на свидание во вторник или в среду. Нужно заново взять разрешение у следователя. Пока не знаем, что и как с детьми", - отметила она. Рабаданова сообщила, что на свидание с Гасаном Курбановым им дали разрешение, но пока они еще не были в СИЗО.

Результаты дополнительной проверки, которую назначила прокуратура Дербента, отменив уже шестое постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках, пока еще неизвестны, отметила Барзукаева. "Об итогах этой проверки нас еще не уведомили", - сказала она.

Отвод следователем из-за конфликта интересов защитника, который уже вступил в дело, является редким случаем, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов, не принимающий участия в данном деле.

"Обычно, если в показаниях подозреваемых или обвиняемых имеются противоречия, то к их защите не допускают одного и того же адвоката. То есть, если подследственные дают разные показания, которые опровергают друг друга - в таком случае один адвокат изначально не может быть допущен к защите двух фигурантов дела вместе. Он может представлять интересы только одного из подследственных", - отмечает Шабанов.

В то же время известны случаи, когда неугодного следователям адвоката пытаются отстранить от дела, цепляясь за любые возможности. "Не скажу, что такие случаи часто происходят, но все же бывают. Если адвокат настойчивый, то следственные органы используют любую возможность, чтобы избавиться от него. Причем они могут склонить и обвиняемого к тому, чтобы он сам отказался от услуг защитника по соглашению. Но, в основном, следователи все же работают с тем адвокатом, с которым у обвиняемого заключено соглашение", - пояснил Шабанов.