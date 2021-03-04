Астраханский журналист отказался признать вину в деле о мошенничестве

04 марта 2021, 16:05

Журналист Игорь Беляков был арестован Кировским районным судом Астрахани на два месяца по подозрению в мошенничестве, защита намерена обжаловать решение суда. Пользователи соцсетей начали кампанию в поддержку Белякова.

Астраханского журналиста и телеведущего Игоря Белякова подозревают в том, что он в 2015-2019 годах заключал контракты с местной спортивной организацией, которая имеет бюджетное финансирование, на создание видеоматериалов и размещение их на местных телеканалах, однако работы в полной мере выполнены не были. В ходе судебного заседания журналист не признал своей вины. По его словам, все контракты были выполнены в полном объеме, а размещение материалов подтверждают эфирные справки, сообщил сегодня "Каспийинфо". Суд заключил Белякова под стражу до 27 апреля.

Защита намерена обжаловать это решение в областном суде. "У нас есть три дня на написание жалобы и ее подачи. Думаю, что после праздников наша жалоба будет рассмотрена. Если облсуд не согласится с нашей позицией, то следующей инстанцией будет Четвертый кассационный суд в Краснодаре. Так что в этом вопросе пока точка не поставлена", - привело издание слова адвоката Белякова Льва Иванова.

Журналист был задержан 1 марта по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при неисполнении контрактов на спортивную тематику с бюджетной спортивной организацией, сообщила сегодня ТАСС его адвокат Полина Тамакулова. "Он задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма около 4 миллионов рублей, которая разбита по эпизодам", - отметила она.

Обыск в квартире Игоря Белякова был также проведен 1 марта. На сегодняшнем судебном заседании защита журналиста заявила, что обыск был незаконным, так как только в тех случаях, когда обыск не терпит отлагательств, следствие может провести его без суда. При этом в отношении Белякова с августа по декабрь 2020 года проходила проверка, и проведение обыска без постановления суда было нарушением. Суд не счел аргументы защиты состоятельными и отклонил ходатайство защиты, сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград".

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Пользователи Сети выразили поддержку Игорю Белякову

Жители Астрахани и представители СМИ поддержали Белякова в соцсетях, публикуя материалы с хештегами #СвободуБелякову, #СвободуИгорюБелякову.

На месте Белякова мог оказаться любой, предположил руководитель мониторингового центра "Защита прав СМИ" при постоянной комиссии Совета при президенте РФ по правам человека по свободе информации и правам журналистов Александр Алымов. "Обвинения странные и, как правильно заявили адвокаты, не содержат доказательств его вины. Адвокаты привели много доводов, почему Белякова надо освободить. В том числе тот факт, что преступление, в котором его обвиняют, - экономическое, а президент не раз говорил, что в таком случае максимум, что можно назначить - это домашний арест. Однако его арестовали на 2 месяца. Это ужасно. Во-первых, Астрахань снова в центре скандала. Чего очень не хочется. Во-вторых, эта ситуация говорит о том, что на его месте может оказаться каждый. Скажу коротко: #СвободуБелякову", - написал он 3 марта в своем Instagram..

Также в Telegram создана группа "Свободу Белякову". "Поддержите Игоря хештегом #СвободуБелякову. Расскажите друзьям и знакомым. На его месте может оказаться каждый из нас", - говорится в публикации группы.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года в отношении главы Агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области Марины Зайцевой было возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновницу заподозрили в том, что она необоснованно подписала документы о реализации в регионе госпрограммы по внедрению информационно-навигационной системы, на которую из бюджета потратили более 28 млн рублей. В ведомстве прошли обыски. В этом 2019 году Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области было упразднено. 26 декабря 2019 года суд приговорил Марину Зайцеву к штрафу, признав ее виновной в халатности. Зайцева отказалась признать вину, заявив, что дело против нее связано с противоборством бизнес-структур.

Дело против Игоря Белякова находится на контроле Союза журналистов России. "Мы готовы оказать юридическую поддержку, если она нужна. В Союзе журналистов работает правовой центр", - заявил ТАСС заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. Союз журналистов России направил в УМВД России запрос на комментарий по делу Белякова, добавил он. "Мы хотим получить детальную информацию, хотим понимать, как проходит следствие. Если есть нарушения, возможно, надо будет попросить прокуратуру провести проверку", - отметил Вишневецкий, добавив, что за Белякова ходатайствуют также депутаты Госдумы и областной думы Астраханской области.

Беляков много сделал для Астрахани, говорится в публикации в Instagram издания "Пункт А". "Стоит вспомнить, как Игорь добивался этой весной снятия запрета на рыбалку и изыскивал возможности провести фестиваль "Вобла", несмотря на коронавирус; реализовал целый ряд проектов по пропаганде правил любительской рыбалки и очистке берегов рек от пластикового мусора "За чистоту губернии!" и "Отбей нашествие пластика". Мы Игорю симпатизируем, и в этом не одиноки: в астраханском журналистском сообществе, пожалуй, нет ни одного журналиста и редактора, который бы желал зла Белякову. Переживаем за коллегу и друга. Очень надеемся, что все происходящее - досадный непорядок в бумагах, и следствие во всем разберется", - отмечается в сообщении.



Игорь Беляков - ведущий программы "Вести с рыбалки" на ГТРК "Лотос", следует из информации на сайте телекомпании.