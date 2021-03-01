Оппозиция заявила о принуждении жителей Армении и Карабаха к участию в провластном митинге

01 марта 2021, 14:29

Власти используют административный ресурс, пытаясь обеспечить массовость намеченного на сегодня митинга в центре Еревана, заявили оппозиционеры. Пресс-служба президента Нагорного Карабаха заявила, что не направляло бюджетников на инициированный Николом Пашиняном митинг.

"Кавказский узел" сообщал, что 25 февраля в Армении началась новая волна протестов с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. В этот день премьера призвал к отставке Генштаб Вооруженных сил. В Ереване прошли митинги как противников, так и сторонников Пашиняна, между активистами произошли столкновения. Сторонники оппозиции разбили палаточный лагерь у здания парламента и начали круглосуточную акцию протеста. К протестующим примкнули представители интеллигенции и ветераны силовых структур.

На 1 марта в Ереване запланированы два митинга: Никол Пашинян созвал своих сторонников на площадь Республики в 18.30 по местному времени (17.30 мск), а оппозиционное "Движение по спасению Родины" – на проспект Баграмяна в 18.00 (17.00 мск). Сторонники оппозиции ворвались сегодня в правительственное здание и призвали сотрудников министерств отказаться от участия в митинге в поддержку Никола Пашиняна, после чего покинули здание.

Минувшей ночью в палаточном лагере, разбитом у здания парламента, по словам протестующих, находились несколько десятков активистов. Число палаток остается неизменным. Три большие палатки установлены непосредственно перед зданием парламента, еще одна большая палатка и две поменьше - чуть дальше. Во всех палатках установлены печки-буржуйки, которые используются как для обогрева, так и для приготовления пищи - активисты обжаривают на них картошку. В еще пяти легких тентовых палатках активисты могут выпить чай или кофе, который также готовят на буржуйках. Напротив здания парламента собрана сцена со звукоусиливающей техникой, укрытой под тентовой палаткой.

Палатки стоят прямо на проезжей части, движение по проспекту Баграмяна остается парализованным пятые сутки, передал корреспондент "Кавказского узла". Полиция выставила на проблемном участке проспекта патрульные машины, у водителей есть возможность объезда.

Беспартийный Аветис Есаян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 25 февраля, за исключением минувшей ночи, дежурит в лагере протестующих. "Прошлой ночью решил остаться дома, привести себя в порядок и немного отдохнуть", - пояснил активист.

Он сообщил, что около 10 лет работал в спецслужбах и вышел на пенсию, получив тяжелые травмы в автомобильной аварии. "Но я тут не из-за своих проблем. Мне тяжело смириться, что страну ведут к краху. Он (Никол Пашинян. - Прим. "Кавказского узла") должен подать в отставку. Иного выхода из этой ситуации нет. Стране нужен лидер с боевым прошлым, который сможет вытащить страну из той ямы, куда загнал ее Пашинян", - сказал противник премьера.

Протесты с требованием об отставке Пашиняна начались в ноябре 2020 года, когда Армения, Россия и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По итогам осеннего обострения конфликта власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики утратили контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Сторонник партии "Процветающая Армения" Артур Маркосян рассказал, что дежурит на проспекте Баграмяна уже четвертую ночь подряд. "Нужны внеочередные выборы для выхода из кризиса. Пашинян созвал митинг. Понятно, что он не собирается цивилизованно уйти в отставку и ведет к столкновениям. Но мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Его сторонники такие же армяне, как и мы, но они сегодня в заблуждении – многие вынужденно идут на митинг, потому что зависимы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По распоряжению Пашиняна на закрытых заседаниях руководства областных администраций и отдельных министерств обсуждается, как использовать административный ресурс, чтобы собрать людей на провластные митинги, заявил представитель оппозиционного "Движения за спасение родины" Гегам Манукян. "Все это записывается на видео и будет обнародовано", — говорится в сегодняшней публикации Манукяна в Facebook, переведенной "Кавказским узлом".

К участию в митинге в поддержку Пашиняна принуждают клиентов мясного магазина в городе Степанаване Лорийской области Армении - в случае отказа от них требуют немедленно вернуть деньги за взятые в долг продукты, утверждается в публикации анонимного Telegram-канала Mediaport, сделанной вечером 28 февраля. По данным канала, магазин принадлежит отцу министра территориального управления Сурена Папикяна.

Пресс-служба президента Нагорного Карабаха, в свою очередь, опровергла распространившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что карабахские власти направляют в Ереван тысячу человек для участия в провластном митинге. "Это неправда", – процитировал сегодня пресс-секретаря президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян "Sputnik Армения".

Руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям Унан Тадевосян также заявил, что сотрудники ведомства в Ереван не отправлялись. "Министерство внутренних дел Карабаха не участвует в каких-либо политических процессах, его функция – обеспечение безопасности", – привело слова Тадевосяна издание.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".