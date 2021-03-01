Противник Пашиняна с армянским триколором. Ереван, 26 февраля 2021 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

01 марта 2021, 12:45

Противники Пашиняна провели акцию протеста в здании правительства

Сторонники оппозиции ворвались сегодня в правительственное здание в Ереване и призвали сотрудников министерств отказаться от участия в митинге в поддержку Никола Пашиняна, после чего покинули здание.

Как писал "Кавказский узел", противники Пашиняна 28 февраля вновь собрались на проспекте Баграмяна около здания парламента Армении. Протестующие, требующие отставки премьер-министра, установили палатки и ночуют на проспекте, который закрыт для движения транспорта.

Сегодня толпа противников Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположены офисы нескольких министерств. В фойе на первом этаже здания они призвали сотрудников министерств не участвовать в намеченном на сегодня митинге сторонников Пашиняна, а затем, прокричав лозунги с требованием отставки премьера, покинули здание, сообщает РИА "Новости".

Сторонники оппозиции в правительственном здании в Ереване 01.03.2021. Кадр видео Zara M_ https://www.youtube.com/watch?v=1IQAW3aQ12g&feature=emb_title"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", - приводит агентство слова одного из участников акции.

Активисты провели акцию в правительственном корпусе №3, в которое вошли, несмотря на попытки полицейских им помешать. Однако дальше КПП оппозиционеры пройти не смогли, уточняет "Sputnik-Армения".

На сегодня в Ереване запланировано два митинга: Никол Пашинян созвал своих сторонников на площадь Республики в 18.30 по местному времени (17.30 мск), а оппозиционное "Движение по спасению Родины" – на проспект Баграмяна в 18.00 (17.00 мск), информирует издание.

Напомним, политическая ситуация в Армении обострилась после того, как 25 февраля Генштаб Вооруженных сил выступил с требованием об отставке Никола Пашиняна. Этому предшествовало увольнение Пашиняном замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна, назвавшего "несерьезными" слова Пашиняна о небоеспособности закупленных у России ракетных комплексов, а также требование премьер-министра уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

В тот же день жители Еревана, также требующие отставки премьера, вышли на улицы и заблокировали некоторые дороги. На акцию вышли и сторонники Пашиняна, между ними и протестующими произошли столкновения. Позднее оппозиционеры разбили около здания парламента палаточный лагерь и остались в нем на ночь. 26 февраля активисты снова остались ночевать около здания парламента.

Президент Армении отказался подписать предложение Пашиняна об увольнении Оника Гаспаряна, посчитав его противоречащим Конституции. После этого Никол Пашинян вновь представил предложение об отставке главы Генштаба. Конфликт Пашиняна с руководством Генштаба выявил низкий авторитет премьера в армии и связи генералитета с прежними властями, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Полиция оцепила здание парламента в Ереване", "Президент Армении согласился встретиться с оппозицией", "Депутаты правящей партии сорвали заседание парламента Армении".

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