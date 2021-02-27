27 февраля 2021, 19:58

Пашинян вновь представил предложение об отставке главы Генштаба

Премьер-министр Никол Пашинян вновь представил президенту предложение - проект указа об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

"Кавказский узел" сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 февраля уволил замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна, назвавшего "несерьезными" слова премьера о небоеспособности закупленных у России ракетных комплексов. Президент не подписал предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна, посчитав его противоречащим Конституции РА.

Конфликт Никола Пашиняна с руководством Генштаба выявил низкий авторитет премьера в армии и связи генералитета с прежними властями, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что данное решение президента не способствует разрешению сложившейся ситуации.
Он отметил, что вновь направил президенту предложение об отставке Оника Гаспаряна, "рассчитывая, что оно, согласно закону, будет подписано".

Согласно Конституции, президент должен в течение трех дней либо подписать предложение премьер-министра, либо вернуть с возражением. Если премьер не примет возражение президента и вновь направит ему свое предложение, то президент может либо подписать его, либо отправить решение в Конституционный суд, где предложение будут проверять на антиконституционность. До окончания этой процедуры Оник Гаспарян останется при своей должности.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Полиция оцепила здание парламента в Ереване", "Политологи сочли возможным вмешательство армии в конфликт оппозиции с Пашиняном", "Пашинян пригрозил оппозиции арестами".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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