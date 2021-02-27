Пашинян вновь представил предложение об отставке главы Генштаба

27 февраля 2021, 19:58

Премьер-министр Никол Пашинян вновь представил президенту предложение - проект указа об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

"Кавказский узел" сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 февраля уволил замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна, назвавшего "несерьезными" слова премьера о небоеспособности закупленных у России ракетных комплексов. Президент не подписал предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна, посчитав его противоречащим Конституции РА.

Конфликт Никола Пашиняна с руководством Генштаба выявил низкий авторитет премьера в армии и связи генералитета с прежними властями, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что данное решение президента не способствует разрешению сложившейся ситуации.

Он отметил, что вновь направил президенту предложение об отставке Оника Гаспаряна, "рассчитывая, что оно, согласно закону, будет подписано".