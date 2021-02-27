27 февраля 2021, 19:58
Пашинян вновь представил предложение об отставке главы Генштаба
Премьер-министр Никол Пашинян вновь представил президенту предложение - проект указа об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.
"Кавказский узел" сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 февраля уволил замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна, назвавшего "несерьезными" слова премьера о небоеспособности закупленных у России ракетных комплексов. Президент не подписал предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна, посчитав его противоречащим Конституции РА.
Конфликт Никола Пашиняна с руководством Генштаба выявил низкий авторитет премьера в армии и связи генералитета с прежними властями, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.
Согласно Конституции, президент должен в течение трех дней либо подписать предложение премьер-министра, либо вернуть с возражением. Если премьер не примет возражение президента и вновь направит ему свое предложение, то президент может либо подписать его, либо отправить решение в Конституционный суд, где предложение будут проверять на антиконституционность. До окончания этой процедуры Оник Гаспарян останется при своей должности.
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Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"