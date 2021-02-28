Участники митинга в Ереване призвали к отставке Пашиняна

28 февраля 2021, 17:19

Представители интеллигенции и ветераны силовых структур примкнули к оппозиционерам, требующим на митинге в центре Еревана отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", ситуация в Ереване обострилась после того, как 25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении выступил с требованием об отставке Никола Пашиняна. Этому предшествовало увольнение Пашиняном замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, назвавшего "несерьезными" слова премьера о небоеспособности закупленных у России ракетных комплексов, а также требование премьера уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Жители Еревана, также требующие отставки премьера, вышли на улицы и заблокировали некоторые дороги. На акцию вышли и сторонники Пашиняна, между ними и протестующими произошли столкновения. В тот же день оппозиционеры разбили около здания парламента палаточный лагерь и остались в нем на ночь. 26 февраля активисты снова остались ночевать около здания парламента.

Противники Пашиняна сегодня вновь собрались на проспекте Баграмяна, который закрыт для движения транспорта. Протестующие, требующие отставки премьер-министра, установили палатки и ночуют на проспекте, сообщает News.am.

Митинг проходит около палаточного лагеря близ здания парламента, на него собрались несколько тысяч человек, пишет РИА Новости.

При этом на проспекте также проходит концерт: со сцены выступают политики, поэты и музыканты. Место сбора сторонников оппозиции охраняет большое количество полицейских, информирует агентство.

В митинге оппозиции приняли участие также представители интеллигенции и ветераны силовых структур. Оппозиционное "Движение за спасение родины" намерено обсудить с ними пути выхода из политического кризиса и дальнейшие действия, которые должны вынудить Пашиняна подать в отставку, сообщает "Sputnik Армения".

Пока решение о дальнейших действиях не принято, пояснил журналистам лидер партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян. "Есть только зафиксированный факт того, что страна оказалась в глубоком кризисе, и мы все должны использовать свой опыт и авторитет для выхода из создавшейся ситуации", - приводит его слова агентство.

Напомним, акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят с ноября 2020 года, когда Армения подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция расценила это соглашение как капитуляцию, 17 оппозиционных сил создали тогда "Комитет спасения". Премьер-министра призвали уйти в отставку также президент Армении Армен Саргсян (Саркисян), глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй.

Президент Армении отказался подписать предложение Пашиняна об увольнении Оника Гаспаряна, посчитав его противоречащим Конституции. После этого Никол Пашинян вновь представил предложение об отставке главы Генштаба. Конфликт Пашиняна с руководством Генштаба выявил низкий авторитет премьера в армии и связи генералитета с прежними властями, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".