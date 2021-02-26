Верующие в Абхазии огорчены прекращением церковных богослужений

26 февраля 2021, 19:50

Церковные богослужения нельзя прекращать ни при каких обстоятельствах, тем более что верующие в условиях пандемии и кризиса нуждаются в духовной поддержке, заявили опрошенные "Кавказским узлом" прихожане абхазских храмов. До определения статуса абхазской церкви службы в храмах находятся вне закона, считает глава АПЦ, иерей Виссарион Аплиа.

Как сообщал "Кавказский узел", богослужения в храмах Абхазии за исключением кафедрального собора в Сухуме приостановлены с 20 февраля. Они не возобновятся до тех пор, пока не будет определен статус Абхазской православной церкви, заявил глава АПЦ иерей Виссарион Аплиа. Он также выразил надежду, что канонический статус абхазских священников, которые были рукоположены в РПЦ, будет определен, и они вернутся со статусом для АПЦ.

После окончания войны 1992-1993 годов абхазские священники собрали епархиальный совет и избрали Виссариона Аплиа временно управляющим Сухумо-Абхазской епархией, в церквях которой по благословению архиереев Русской православной церкви в настоящее время служат и священники из России. О ходе и результатах боевых действий в Абхазии рассказывается в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

Прихожанка Гагрского храма Пресвятой Богородицы Наталья огорчена приостановкой богослужений в храмах Абхазии. По словам женщины, 20 лет назад вера и местный священнослужитель помогли ей пережить большое семейное горе.

"Я потеряла всю семью в пожаре и осталась совсем одна. Батюшка привел меня в чувство, много общался со мной, и с тех пор я несколько раз в неделю хожу в храм, обязательно причащаюсь, участвую в молебнах. Я нашла в себе силы, и батюшка меня поддержал, создала новую семью. Сейчас мой муж тяжело болен ковидом, и мне тяжело без литургии. Я, конечно, хожу в храм, но этого мало для меня", – рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Ездить на службу в Сухумский собор Наталья, по ее словам, не может, так как он слишком далеко. "Я считаю, что священники должны служить, несмотря ни на что. Даже если у них не будет признания Русской православной церкви, даже если у них не будет церквей. Они проводники между Богом и людьми и должны нести свой крест, проходить все испытания, данные им. Не могут верующие быть заложниками каких-то игр", – считает женщина.

Прихожанин из Пицунды Адгур сообщил, что участие в богослужениях, которые проводит священник, для него очень важно.

"В православии коллективные молитвы, совершаемые в ходе литургии, - необходимость. За ними мы идем в храм, самостоятельно мы молимся дома. Сейчас АПЦ лишила нас этой необходимости на неопределенное время. Крестить, отпевать, венчаться невозможно. Верующие устали от абхазского церковного раскола, эта грязь не может происходить в церкви", – считает мужчина.

Он уверен, что Абхазская православная церковь должна просто существовать и работать для прихожан. "То есть делать то, для чего изначально создана, служить Богу и людям, а не собственным амбициям. Какая разница, какой статус? Батюшки все наши стоят на служении в Московском патриархате, значит, с их статусом определились. Думаю, что тут не духовные требования больше, а какие-то материальные интересы", – сказал Адгур корреспонденту "Кавказского узла".

Священнослужители из всех храмов АПЦ уехали в Россию, рассказал прихожанин из Гудауты Вадим. По его словам, все обряды приостановлены, в частности, в храме Покрова Богородицы.

"Даже обратиться к батюшке не получается. У меня дочери 40 дней исполнилось, пришел договориться на крещение. Мне сказали, что священника нет, все обряды и требы отменены на неопределенный срок. Ладно, мы потерпим, – а у соседа мать умерла, не может отпеть, так как священники уехали", – сообщил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Прихожанин из Сухума Дмитрий полагает, что православные должны смиренно принимать лишения. "Я отношусь к приостановке богослужений со смирением. С одной стороны, это печально, с другой – видимо, для чего-то это нужно. Я считаю, что это Божий промысел", – сказал мужчина.

Верующий из Гагры Батал Квициния придерживается мнения, что верующие должны проходить весь путь лишений вместе со своей церковью. "Мы должны поддерживать нашу церковь, как можем. У нас и страна тяжело живет, и статус у нее не до конца определенный, не все нас хотят признавать, но мы же ее любим и поддерживаем. Так же и церковь надо поддержать. Я считаю, что Виссарион правильно сделал, абхазская церковь не может относиться к грузинской. Прихожане помолятся дома, пандемия нас этому научила", – заявил он.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Абхазии.

Глава АПЦ объяснил свое требование о статусе

Абхазская православная церковь не может находиться в подвешенном состоянии на протяжении 30 лет, заявил "Кавказскому узлу" Виссарион Аплиа. По словам иерея, абхазская церковь изначально не была в составе грузинской, - это был отдельный абхазский католикосат, созданный в VIII веке на основе уже существовавшей с начала IV века Абазгийской епархии Константинопольского Патриархата.

В 1943 году Абхазию ввели в состав ГПЦ без соборного и канонического решений, поэтому влияние ГПЦ в Абхазии необходимо отменить, считает Аплиа. Он добавил, что все священнослужители в храмах Абхазии относятся к Московскому патриархату, и он принял решение отправить их всех в епархии, к которым они относятся. Иерей рассчитывает, что священники, служащие в Абхазии, смогут донести просьбу до руководства РПЦ.

"Господь помог нам через Московский патриархат, потому что миссия православия на Кавказе принадлежит не Константинополю, не Александрии, а принадлежит Русской православной церкви. Поэтому мы продолжаем надеяться, что Московский патриархат разрешит нашу церковную ситуацию. Патриарх Тихон 100 лет назад не признал правомочность грузинского католикоса на Абхазию и Осетию в этом соборе, он открыто это сказал и вывел Абхазскую епархию из Грузинского епархата", – сообщил Аплиа.

По словам иерея, на протяжении последних десятилетий Абхазская церковь вела переговоры только с РПЦ. "С Грузинской православной церковью ни разу мы в переговоры не вступали. Я к ним не собираюсь обращаться, потому что любое обращение к ним значит, что мы признаем их власть над нами", – заявил Аплиа.

Отсутствие официального статуса у АПЦ означает, что все ее службы "незаконные и неправильные", поэтому литургии и обряды временно прекращены, объяснил он. "А в соборе в Сухуме я служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет только кафедральный собор", – добавил Виссарион Аплиа.

После грузино-абхазской войны в 1992-1993 годах большая часть грузинского духовенства покинула территорию Абхазии. Несколько оставшихся священников в конце 1993 года избрали из своей среды священника Виссариона Аплиа настоятелем кафедрального собора столицы Абхазии и представителем Сухумо-Абхазской епархии при поддержке РПЦ. В 1998 году был создан Епархиальный совет Сухумо-Абхазской епархии. На первом заседании Совета в том же году был принят Устав епархии и избран управляющий Епархиальным советом Сухумо-Абхазской епархии священник Виссарион Аплиа, говорится в исторической справке на сайте Абхазской православной церкви.

Ситуацию в абхазской церкви осложнил раскол

В Абхазии существует внутрицерковный раскол, который разделил и священников, и прихожан, отметила местная писательница и журналистка Надежда Венедиктова. В Абхазии считается, что АПЦ независима, но договориться внутри республики у духовенства не получается.

"Одну часть возглавляет отец Виссарион Аплиа, а Священную митрополию Абхазии – отец Дорофей (Дбар). Виссарион хочет, чтобы АПЦ признала РПЦ. Не думаю, что РПЦ рискнет портить отношения с более сильной и независимой Грузинской церковью, которая может занять не сторону РПЦ в конфликте с Украиной в церковном вопросе. Там завязано все довольно жестко, все учитывают свои интересы, которые к вере и к Иисусу не имеют никакого отношения", – заявила Венедиктова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналистки, отец Виссарион – представитель "духовенства старой закалки", а отец Дорофей – достойный конкурент Виссариона – поддерживается прогрессивной частью абхазского общества.

В мае Новоафонский мужской монастырь в Абхазии был закрыт для туристов из-за церковного конфликта. Руководство монастыря обвинило враждующую церковную группу в попытке захвата обители и призвало власти Абхазии вмешаться, чтобы не допустить столкновений между верующими. Глава Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар заявил тогда, что представители Абхазской православной церкви во главе с Виссарионом Аплиа фактически захватили монастырь.

"Дбар и еще несколько молодых священников восстановили, в том числе и с российской денежной помощью, Новоафонский монастырь, благоустроили его, там сейчас настоящая монашеская жизнь. Сейчас они в меру финансовых возможностей восстанавливают сельское хозяйство вокруг монастыря, оливы окультуривают, несколько десятков деревьев посадили. Возрождают то старое хозяйство, которое вели первоначальные новоафонские монахи", – рассказала Венедиктова.

Она добавила, что отец Дорофей со своими помощниками создали первое духовное училище в Абхазии, церковный хор, который выезжал на гастроли, газету и журнал, в которых рассказывают о своей работе и монастырской жизни.

"Когда Новоафонский монастырь начал привлекать верующих, пошел интенсивный туристический поток из России, и туда начали течь деньги. И тут началась распря между отцом Виссарионом, который тоже захотел Новоафонский монастырь. Сейчас это во многом финансовый вопрос, несмотря на то, что РПЦ отлучила отца Дорофея и считает его раскольником. Для российских туристов это все очень далеко, они туда все равно ездят, молятся, покупают свечи, делают пожертвования", – отметила Венедиктова.

По словам журналистки, отец Дорофей закончил богословский факультет университета имени Аристотеля в Салониках. Сейчас он, несмотря на отлучение, продолжает восстанавливать Новоафонский монастырь и публикует отчеты о своей работе.

"Он много занимается богословием. Он рылся в архивах и установил грустную для нас истину о том, что Иоанн Богослов – великий святой и красноречивый проповедник, который жил на рубеже 4-5 веков в Константинополе, – якобы умер здесь, в Каманах, когда его сослали сюда. Отец Дорофей нашел документы, не подтверждающие эту легенду, и лишил нас ее. Он поступил как порядочный человек, как объективный исследователь – установил истину и не побоялся ее публиковать", – рассказала Венедиктова.

Большинство жителей Абхазии – православные, однако глубоко верующих людей довольно мало, и храмы в регионе посещают в большей степени туристы, чем местные жители, считает редактор газеты "Нужная" Изида Чания.

В Гагре есть единственный храм Христа Спасителя, который относится к армянской церкви. Он был построен в 2013 году, служит в нем духовный пастырь Тер Сетрак, приехавший из Армении – он приехал в республику, когда армянская церковь назначила его для служения в Абхазию, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Армянской общины Абхазии.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". С общими сведениями об Абхазии можно ознакомиться в специальной справке.