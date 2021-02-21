Глава Абхазской православной церкви приостановил богослужения в храмах

21 февраля 2021, 03:40

Богослужения в храмах Абхазии приостановлены до тех пор, пока не будет определен статус Абхазской православной церкви, заявил глава АПЦ, иерей Виссарион Аплиаа.

Храма Абхазии остаются открытыми для прихожан, но богослужения в них временно прекращены, за исключением Кафедрального собора в Сухуме.

Приостановка богослужений связана с проблемой определения статуса Абхазской православной церкви. "Мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской церкви, мы не были частью Грузинской церкви и не будем", - заявил 20 февраля глава АПЦ, иерей Виссарион (Аплиаа), чьи слова цитирует "Газета.ру".

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов абхазские священники собрали епархиальный совет и избрали Виссариона Аплиаа временно управляющим Сухумо-Абхазской епархией, в церквях которой по благословению архиереев Русской православной церкви в настоящее время служат и священники из России, пишет "Спутник-Абхазия".

"Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации - это невозможно. Поэтому я сейчас приостановил (богослужения)", - сказал иерей, добавив, что не стал приостанавливать богослужения лишь в главном кафедральном соборе в Сухуме. Он также выразил надежду, что канонический статус абхазских священников, которые были рукоположены в РПЦ, будет определен, и они вернутся со статусом для Абхазской православной церкви.