Глава Абхазской православной церкви Священноиерей Виссарион (Аплиаа) освещает купол перед его установкой. Сухумский Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото "Кавказского Узла"

21 февраля 2021, 03:40

Глава Абхазской православной церкви приостановил богослужения в храмах

Богослужения в храмах Абхазии приостановлены до тех пор, пока не будет определен статус Абхазской православной церкви, заявил глава АПЦ, иерей Виссарион Аплиаа.

Храма Абхазии остаются открытыми для прихожан, но богослужения в них временно прекращены, за исключением Кафедрального собора в Сухуме.

Приостановка богослужений связана с проблемой определения статуса Абхазской православной церкви. "Мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской церкви, мы не были частью Грузинской церкви и не будем", - заявил 20 февраля глава АПЦ, иерей Виссарион (Аплиаа), чьи слова цитирует "Газета.ру".

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов абхазские священники собрали епархиальный совет и избрали Виссариона Аплиаа временно управляющим Сухумо-Абхазской епархией, в церквях которой по благословению архиереев Русской православной церкви в настоящее время служат и священники из России, пишет "Спутник-Абхазия".

"Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации - это невозможно. Поэтому я сейчас приостановил (богослужения)", - сказал иерей, добавив, что не стал приостанавливать богослужения лишь в главном кафедральном соборе в Сухуме. Он также выразил надежду, что канонический статус абхазских священников, которые были рукоположены в РПЦ, будет определен, и они вернутся со статусом для Абхазской православной церкви.

Напомним, что 14 августа 1992 года Госсовет Грузии отменил постановление о независимости Абхазии и решил ввести в республику войска. Грузинская Нацгвардия вошла на территорию Абхазии под предлогом защиты железнодорожного сообщения. Активные боевые действия продолжались в Абхазии до конца сентября 1993 года, погибли более восьми тысяч человек, примерно 18 тысяч были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - покинули свои дома, говорится в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Примечание:

"Политологи указали на препятствия для признания независимости Абхазии", "Жители Абхазии рассказали о разрухе в кодорских селах 10 лет спустя после пятидневной войны", "Историки рассказали о роли России в грузино-абхазской войне".

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