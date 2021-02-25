Сотрудники двух предприятий в Кабардино-Балкарии пожаловались на задержку зарплат

25 февраля 2021, 21:01

Следователи пообещали добиться выплаты зарплат сотрудникам двух компаний в Прохладненском районе. Директор одной из этих компаний обвинен в сокрытии от налоговиков 36 миллионов рублей.

Руководитель республиканского управления Следкома Андрей Потапов принял сегодня четырех сотрудников компаний "Риал" и "Прохладный", которые рассказали о невыплате заработной платы.

В связи с задержкой зарплат возбуждены уголовные дела, следователи добиваются погашения задолженности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Прокуратура республики, в свою очередь, отчиталась сегодня о передаче в суд дела об уклонении руководителя одного из этих предприятий от уплаты налогов. Согласно обвинительному заключению директор компании с 2013 по 2016 годы фальсифицировал налоговые декларации, чтобы избежать уплаты акцизов на сумму 36 миллионов рублей. На имущество компании стоимостью 196 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Прохладненский районный суд, сообщила сегодня на сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

По части 1 статьи 199 директору компании грозит до двух лет заключения.