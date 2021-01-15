Юристы назвали ничтожными шансы на возврат денег жертвам финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии

15 января 2021, 00:55

Жители Кабардино-Балкарии надеялись решить материальные проблемы с помощью сети Smart buyers и вовлекали в схему знакомых, надеясь на увеличение процентов. Пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды следует обращаться в полицию с коллективными заявлениями и добиваться расследования, но шансы вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 8-10 января в полицию обратилось около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. Задержаны шесть подозреваемых, все они заключены под стражу. Прокуратура должна была заинтересоваться финансовой пирамидой до того, как сотни вкладчиков лишились денег, заявили пользователи Instagram.

Уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". По мнению одной из потерпевших, обманутых вкладчиков Smart buyers значительно больше, но люди не подают заявления, не надеясь вернуть деньги. Пользователи Instagram упрекнули в наивности потерпевших, вложивших деньги в типичную финансовую пирамиду.

Вкладчики Smart buyers остались с долгами

Жительница Нальчика Тамара поверила в возможность выгодного вложения денег, узнав о Smart buyers. Отец женщины, инвалид, долгое время собирал деньги на новый протез ноги, стоимость импортного протеза составляет 800 тысяч рублей. Тамара сама предложила отцу вложить накопленные деньги, чтобы получить проценты и, наконец, заменить старый протез на новый.

Как рассказала Тамара, отец подумал и согласился: к этому времени знакомый семьи уже успел вложиться в Smart buyers и получить свои деньги с процентами. Это вселяло уверенность, что деньги не пропадут, однако сбережения инвалида, мечтающего о новом протезе, оказались похищены. Ни процентов, ни суммы вложенных средств семья не получила.

"Мы отцу пока не сказали, что денег не будет, просто боимся за его здоровье, чтобы он не нервничал, но я не знаю, как мы будем выходить из этого положения", - сказала Тамара корреспонденту "Кавказского узла".

За вновь привлеченных вкладчиков организаторы пирамиды обещали надбавлять по 20% к сумме выплаты. Поверив в эту схему, Тамара уговорила поучаствовать в Smart buyers еще и свою подругу. Последняя вложила 50 тысяч рублей, но тоже ничего не получила. Теперь Тамара, по ее словам, чувствует свою вину еще и перед подругой.

Другая вкладчица рассказала "Кавказскому узлу", что вложила деньги в Smart buyers в надежде поправить свое материальное положение.

"Я мама двоих детей, своего жилья нет. Увидела рекламу (в соцсети), эта реклама была каждый день. Мы живем от зарплаты до зарплаты: я три месяца собирала деньги, продала все, что смогла продать, набрала долгов и деньги [вложила в пирамиду] в надежде улучшить свое финансовое положение. Но мне так никто ничего и не выплатил. Сейчас у меня требуют деньги, которые я взяла в долг. Не могу оплатить квартиру, так как по чуть-чуть расплачиваюсь с этим долгом", – сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, из-за Smart buyers она сейчас испытывает трудности даже с покупкой продуктов питания, поэтому вынуждена полагаться на помощь "неравнодушных людей".

Адвокат из Кабардино-Балкарии рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что к ней обратилась клиентка с просьбой помочь составить заявление. Женщина вложила в Smart buyers один миллион рублей – часть этой суммы составляли ее собственные сбережения, другую часть она взяла в долг у родственников. Никаких выплат она не получила.

По словам адвоката, пирамида была организована таким образом, что вкладчики фактически перечисляли деньги друг другу – последние тем, кто присоединился к пирамиде раньше. "Зачастую те, к кому они теперь предъявляют претензии, сами тоже являются вкладчиками", – отметила адвокат. Она добавила, что некоторые люди, потерявшие деньги, не стали обращаться в полицию, не надеясь вернуть средства.

Коллективные жалобы привлекают внимание правоохранительных органов

Человеку, пострадавшему от деятельности финансовой пирамиды, необходимо найти таких же обманутых, как и он, и затем составить коллективную жалобу в правоохранительные органы, рассказал "Кавказскому узлу" московский адвокат Евгений Черноусов. Правоохранители обращают больше внимания на коллективные жалобы – в этом случае очевидно, что размах деятельности злоумышленников велик, объяснил он.

Теоретически после подачи жалобы потерпевшие дают показания, ведется расследование, после успешной работы полиции начинается суд над злоумышленниками.

"Однако на деле все куда хуже. Люди с деньгами, организаторы пирамиды, буквально растворяются, пропадают и найти их в большинстве случаев не удается. А именно они по закону должны возмещать причиненный гражданам финансовый ущерб. Возможно, находят каких-то мелких сошек, но организаторов – почти никогда. Но даже если повезет и преступников найдут, то вернуть деньги вкладчикам вряд ли удастся. На моей практике не было ни одного случая, когда потерпевшему возвращали похищенное полностью, редко – одну пятую. Даже после того как преступник отсидит свой срок, взять с него буквально нечего – счета пусты, недвижимости нет. Дело по возвращению средств бесперспективно", – заявил Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Жертвам финансовых пирамид нередко бывает сложно доказать, что их ввели в заблуждение, отмечает адвокат. "В суде организатор пирамиды указывает, что не заставлял отдавать деньги, а предлагал выбор – отдавать или нет, а дальше человек действовал сам. Люди отдают ведь деньги добровольно", – указал он.

Кроме того, потерпевшие могут пострадать повторно – от действий недобросовестных юристов, которые пользуются правовой безграмотностью людей. "Юристы-однодневки видят: перед ними человек, охотно отдавший деньги незнакомцу. Потерпевшего берут в оборот, рассказывают, что дело плевое и вопрос возвращения средств можно решить всего за несколько дней. И просят предоплату. Получив деньги, такие юристы-аферисты пропадают. Так что при выборе адвоката нужно быть очень внимательным", – добавил Черноусов.

Надежды на возвращение денег нет

Потерпевшим необходимо обращаться в суд и требовать взыскать задолженность, считает выпускник факультета экономики и управлeния Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии, адвокат Виталий Зубенко. Существует возможность доказать факт безосновательного обогащения, если зафиксировать судебным актом долг и проценты за пользование чужими деньгами, а также проценты по договору, когда таковые есть, рассказал он "Кавказскому узлу".

"Если нет перспективы исполнения решения суда, следует как можно быстрее подавать заявление о преступлении в полицию: обычно речь идёт о мошенничестве (статья 159 УК РФ), но возможны варианты в зависимости от ситуации. Если с самого начала ясно, что организация была неплатежеспособной или не обладала собственными средствами, то к правоохранителям следует обратиться незамедлительно. Стоит принять меры для поиска "собратьев по несчастью": коллективное обращение поможет доказать именно мошенническое поведение создателей финансовой пирамиды", – рассказал Зубенко.

Вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду, невозможно: фирма изначально была устроена таким образом, что после провала взять с нее будет нечего, рассказал "Кавказскому узлу" предприниматель, экс-заместитель начальника отдела финансового планирования и анализа компании "Банк ПСБ" Константин Абравитов.

"У таких организаций минимальный уставной капитал и отсутствует какое бы то ни было имущество на балансе", – сказал финансовый эксперт корреспонденту "Кавказского узла". В этой ситуации правоохранители ничем не могут помочь обманутому вкладчику – он фактически оставлен один на один с мошенниками, которые часто даже по решению суда не могут возместить ущерб.