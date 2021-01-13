Пользователи Instagram сочли провальной борьбу с финансовыми пирамидами в Кабардино-Балкарии

13 января 2021, 16:28

Акция МВД Кабардино-Балкарии против дистанционного мошенничества запоздалая и неэффективная, заявили пользователи Instagram. Они указали, что прокуратура должна была заинтересоваться финансовой пирамидой до того, как сотни вкладчиков лишились денег.

Как сообщал "Кавказский узел", 8-9 января 260 человек заявили в полицию Нальчика, что стали жертвами мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. Задержаны шесть подозреваемых, все они заключены под стражу.

Уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". По мнению одной из потерпевших, обманутых вкладчиков гораздо больше, чем 260, но люди не подают заявления, не надеясь вернуть деньги. Пользователи Instagram упрекнули в наивности потерпевших, вложивших деньги в типичную финансовую пирамиду.

Полицейские разместили в общественном транспорте около 200 памяток о том, как не стать жертвой телефонного и интернет-мошенничества. "Жители и гости города во время поездки смогут прочитать памятки и изучить схемы мошенников, узнать алгоритм их преступных действий", - говорится сообщении, размещенном 12 января в Instagram-паблике МВД Кабардино-Балкарии.

Пользователи соцсети скептически отнеслись к этой акции. "Поздно уже предупреждать, раньше надо было", - заявила kulieva_marina_9. "А толку? Говори - не говори, а многим <все равно>. Пример этому наглядный - участники пирамиды", - указал bambr07. "А смысл? Поманят денежками - поведутся подавляющее большинство!" , - считает samum_07.

Участковые ходят по домам и проводят беседы о мошенничестве, сообщила mi.thamokova_. "Кажется, только из утюга информацию не доводят, и по телевизору сотрудник один постоянно говорит об этом, и по радио слышала, везде эти бумаги висят с предупреждением. Участковый наш даже домой приходил, тоже бумагу с информацией принес и беседовал с нами. Все равно есть люди, которые ведутся", - заключила она.

К 16.28 мск 13 января эта публикация собрала 439 "лайков" и 19 комментариев. У паблика 62,8 тысячи подписчиков.

Читатель Instagram-паблика "Кавказского узла" lawyer_____yourist_____lawyer раскритиковал надзорные органы, которые не предотвратили преступление. "Обязанность государства - выявлять подобного рода преступления. Куда смотрела прокуратура, осуществляющая надзор, и куда смотрели оперативники по экономическим преступлениям до того, как действительные мошенники "смотали удочки"? Оперативная информация распространяется быстрее, чем блогер дает рекламу", - написал он.

Пользователь также указал, что вина задержанных блогеров неочевидна. "А блогеры тут при чем? Их использовали втемную. Теперь нужно доказать, что блогеры знали, что обманывали людей", - пояснил он в сегодняшнем комментарии. По мнению интернет-пользователя, "если бы блогеры знали, что это пирамида и что в конечном итоге они останутся крайними, то они бы не пошли на эти действия".

Организаторы пирамиды не задержаны, отметил blackkitty178. "Мы привыкли, что судят тех, кто на поверхности, а не тех, кого надо. А тех "инвесторов", которые привлекали новых "инвесторов" будут судить? По-моему, их вина не меньше", - высказался он.

К 16.28 мск 13 января публикация в группе "Кавказского узла" собрала 974 "лайка" и 58 комментариев. У паблика 40,3 тысячи подписчиков.