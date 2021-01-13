Сотрудник МВД проводит инструктаж с водителям общественного транспорта. Скриншот https://www.instagram.com/p/CJ6uKTmj79g/

13 января 2021, 16:28

Пользователи Instagram сочли провальной борьбу с финансовыми пирамидами в Кабардино-Балкарии

Акция МВД Кабардино-Балкарии против дистанционного мошенничества запоздалая и неэффективная, заявили пользователи Instagram. Они указали, что прокуратура должна была заинтересоваться финансовой пирамидой до того, как сотни вкладчиков лишились денег.

Как сообщал "Кавказский узел", 8-9 января 260 человек заявили в полицию Нальчика, что стали жертвами мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. Задержаны шесть подозреваемых, все они заключены под стражу.

Уголовное дело расследуется по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". По мнению одной из потерпевших, обманутых вкладчиков гораздо больше, чем 260, но люди не подают заявления, не надеясь вернуть деньги. Пользователи Instagram упрекнули в наивности потерпевших, вложивших деньги в типичную финансовую пирамиду.

Полицейские разместили в общественном транспорте около 200 памяток о том, как не стать жертвой телефонного и интернет-мошенничества. "Жители и гости города во время поездки смогут прочитать памятки и изучить схемы мошенников, узнать алгоритм их преступных действий", - говорится сообщении, размещенном 12 января в Instagram-паблике МВД Кабардино-Балкарии.

Пользователи соцсети скептически отнеслись к этой акции. "Поздно уже предупреждать, раньше надо было", - заявила kulieva_marina_9. "А толку? Говори - не говори, а многим <все равно>. Пример этому наглядный - участники пирамиды", - указал bambr07. "А смысл? Поманят денежками - поведутся подавляющее большинство!" , - считает samum_07.

Участковые ходят по домам и проводят беседы о мошенничестве, сообщила mi.thamokova_. "Кажется, только из утюга информацию не доводят, и по телевизору сотрудник один постоянно говорит об этом, и по радио слышала, везде эти бумаги висят с предупреждением. Участковый наш даже домой приходил, тоже бумагу с информацией принес и беседовал с нами. Все равно есть люди, которые ведутся", - заключила она.

К 16.28 мск 13 января эта публикация собрала 439 "лайков" и 19 комментариев. У паблика 62,8 тысячи подписчиков.

Читатель Instagram-паблика "Кавказского узла" lawyer_____yourist_____lawyer раскритиковал надзорные органы, которые не предотвратили преступление. "Обязанность государства - выявлять подобного рода преступления. Куда смотрела прокуратура, осуществляющая надзор, и куда смотрели оперативники по экономическим преступлениям до того, как действительные мошенники "смотали удочки"? Оперативная информация распространяется быстрее, чем блогер дает рекламу", - написал он.

Пользователь также указал, что вина задержанных блогеров неочевидна. "А блогеры тут при чем? Их использовали втемную. Теперь нужно доказать, что блогеры знали, что обманывали людей", - пояснил он в сегодняшнем комментарии. По мнению интернет-пользователя, "если бы блогеры знали, что это пирамида и что в конечном итоге они останутся крайними, то они бы не пошли на эти действия".

Организаторы пирамиды не задержаны, отметил blackkitty178. "Мы привыкли, что судят тех, кто на поверхности, а не тех, кого надо. А тех "инвесторов", которые привлекали новых "инвесторов" будут судить? По-моему, их вина не меньше", - высказался он.

К 16.28 мск 13 января публикация в группе "Кавказского узла" собрала 974 "лайка" и 58 комментариев. У паблика 40,3 тысячи подписчиков.

Примечание:

"Организатор финансовой пирамиды арестован в Краснодаре", "Суд в Ростове-на-Дону заблокировал сайты финансовой организации", "Основатели финансовой пирамиды осуждены в Таганроге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 января 2021, 17:51

  • Семья подозреваемого покинула Тарки после решения алимов

    Родные Уллубия Амирова, задержанного по подозрению в хранении наркотиков после резонансного убийства, по решению алимов выехали из махачкалинского поселка Тарки, сообщили местные жители. Столь жесткую меру они связали с тем, что отец Амирова не предпринял попыток «нормализовать отношения с обществом».

13 января 2021, 17:36

13 января 2021, 16:58

13 января 2021, 16:48

13 января 2021, 15:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи